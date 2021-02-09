Жан-Поль Пери: Третий пакет политических реформ - это символ прогресса Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почетный консул Республики Казахстан во франкоговорящей части Швейцарии Жан-Поль Пери выразил мнение относительно третьего пакет политических реформ Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

«По итогам выборов в нижнюю палату Парламента – Мажилис, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва представил третий пакет политических реформ. В качестве Почетного консула Казахстана во франкоговорящей части Швейцарии, я рассматриваю эти реформы как символ прогресса в развитии модернизации и демократизации Республики Казахстан», - отмечает Жан-Поль Пери.

Первый пакет реформ был представлен на заседании Национального совета общественного доверия в декабре 20219 года.

Реализация третьего пакета политических реформ охватывает различные сферы, такие как законодательную, правовую, политическую и социальную. Реформы расширяют гражданское представительство, укрепляют систему регионального самоуправления, усиливают защиту прав человека, создают цифровые процедуры и внедряют индексы оценки для расширения демократии в стране.

Все эти реформы призваны способствовать строительству эффективного государства и общества, как сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«При этом важно отметить, что эти реформы совпадают с 30-летием Независимости Казахстана. Это высоко символичная дата придает большое значение усилиям Президента по продолжению процесса политической модернизации страны для того, чтобы вывести ее в 50-ку наиболее развитых стран мира к 2050 году. Для меня видится важным подчеркнуть, что третий пакет политических реформ сфокусирован на децентрализации системы управления. Как гражданин Швейцарии, я могу только согласиться и поддержать Казахстан на пути следования по нашей швейцарской модели развития», - резюмировал Почетный консул.