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    09:50, 16 Март 2021 | GMT +6

    Жан Кособуцкий анонсировал свое возвращение на ринг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) рассчитывает в скором времени провести очередной бой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Конкретную дату Кособуцкий пока не назвал: «Готовимся на весну».
    Свой последний бой казахстанский супертяж провел совсем недавно, 20 февраля в Гамбурге (Германия) он встретился с нигерийцем Онориоде Эхвариеме (18-2, 17 КО) и нокаутировал того в четвертом раунде. После своей победы Кособуцкий перечислил желаемых соперников. Он упомянул Тони Йока (9-0, 7 КО), Дерека Чисору (32-10, 23 КО), но особое внимание обратил на Кевина Джонсона (35-17-1, 19 КО). Они даже достигли устной договоренности о проведении боя прямо на ринге, после поединка Кособуцкого с Эхвариеме.





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