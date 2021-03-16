Жан Кособуцкий анонсировал свое возвращение на ринг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) рассчитывает в скором времени провести очередной бой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Конкретную дату Кособуцкий пока не назвал: «Готовимся на весну».

Свой последний бой казахстанский супертяж провел совсем недавно, 20 февраля в Гамбурге (Германия) он встретился с нигерийцем Онориоде Эхвариеме (18-2, 17 КО) и нокаутировал того в четвертом раунде. После своей победы Кособуцкий перечислил желаемых соперников. Он упомянул Тони Йока (9-0, 7 КО), Дерека Чисору (32-10, 23 КО), но особое внимание обратил на Кевина Джонсона (35-17-1, 19 КО). Они даже достигли устной договоренности о проведении боя прямо на ринге, после поединка Кособуцкого с Эхвариеме.









