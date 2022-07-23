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Жан Галиев освобожден от должности посла Казахстана во Франции
23 Июля 2022 10:19

Жан Галиев освобожден от должности посла Казахстана во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жан Галиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан во Французской Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Галиев Жан Сержанович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан во Французской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Монако, Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству.


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