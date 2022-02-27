Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» международного турнира по борьбе в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала победительницей крупного международного турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Жамиля Бакбергенова стала лучшей в категории до 72 килограммов. В финале Ж. Бакбергенова одержала уверенную победу над немкой Анной Шелл - 8:2.

В полуфинале Бакбергенова оказалась сильнее чемпионки России (2021) Ксении Бураковой.

Добавим, что в весе до 76 килограммов казахстанка Гульмарал Еркебаева завоевала «бронзу», выиграв у американки Виктории Фрэнсис.

Ранее сообщалось, что казахстанка Назым Кызайбай взяла «золото» на турнире по боксу в Болгарии.