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Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» международного турнира по борьбе в Турции
27 Февраля 2022 13:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала победительницей крупного международного турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
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Жамиля Бакбергенова стала лучшей в категории до 72 килограммов. В финале Ж. Бакбергенова одержала уверенную победу над немкой Анной Шелл - 8:2.
В полуфинале Бакбергенова оказалась сильнее чемпионки России (2021) Ксении Бураковой.
Добавим, что в весе до 76 килограммов казахстанка Гульмарал Еркебаева завоевала «бронзу», выиграв у американки Виктории Фрэнсис.
Ранее сообщалось, что казахстанка Назым Кызайбай взяла «золото» на турнире по боксу в Болгарии.
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