Жамиля Бакбергенова во второй раз выиграла «серебро» ЧМ по женской борьбе

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером чемпионата мира по женской борьбе в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В финале категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с американкой Амит Эйлор. Схватка завершилась довольно быстро. Соперница мгновенно захватила преимущество, провела эффективный прием, а затем увеличила счет до разгромного.

Амит одержала досрочную победу за счет технического преимущества.

Отметим, что Бакбергенова во второй раз в карьере стала второй на ЧМ. В прошлом году она также завоевала «серебро».