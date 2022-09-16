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    00:40, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жамиля Бакбергенова во второй раз выиграла «серебро» ЧМ по женской борьбе

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером чемпионата мира по женской борьбе в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В финале категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с американкой Амит Эйлор. Схватка завершилась довольно быстро. Соперница мгновенно захватила преимущество, провела эффективный прием, а затем увеличила счет до разгромного.

    Амит одержала досрочную победу за счет технического преимущества.

    Отметим, что Бакбергенова во второй раз в карьере стала второй на ЧМ. В прошлом году она также завоевала «серебро».


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