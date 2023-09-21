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    20:50, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жамиля Бакбергенова пробилась в полуфинал ЧМ-2023 по борьбе

    Жамиля Бакбергенова
    Фото: Sports.kz.﻿

    Титулованная казахстанская девушка-борец Жамиля Бакбергенова пробилась в полуфинал чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 72 кг Бакбергенова на стадии 1/8 финала была сильнее местной спортсменки Фанни Наги Над, а в четвертьфинальной схватке одержала победу над россиянкой Ксенией Бураковой. В полуфинале Бакбергенова встретится на ковре с представительницей Монголии Дааванасан Енкх Амар.

    Казахстанка является двукратной серебряной призеркой чемпионатов мира 2021-го и 2022-го годов, а также трехкратной чемпионкой Азии.

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