Жамиля Бакбергенова пробилась в полуфинал ЧМ-2023 по борьбе

Титулованная казахстанская девушка-борец Жамиля Бакбергенова пробилась в полуфинал чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 72 кг Бакбергенова на стадии 1/8 финала была сильнее местной спортсменки Фанни Наги Над, а в четвертьфинальной схватке одержала победу над россиянкой Ксенией Бураковой. В полуфинале Бакбергенова встретится на ковре с представительницей Монголии Дааванасан Енкх Амар.

Казахстанка является двукратной серебряной призеркой чемпионатов мира 2021-го и 2022-го годов, а также трехкратной чемпионкой Азии.