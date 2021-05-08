РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:15, 08 Май 2021 | GMT +6

    Жамила Бакбергенова уступила в полуфинале лицензионного турнира по видам борьбы в Болгарии

    None
    None
    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана по женской борьбе Жамила Бакбергенова уступила в полуфинале отборочного турнира по видам борьбы, который проходит в Болгарии, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанская спортсменка уступила азербайджанке Алисе Маноловой со счетом 5:3.

    Таким образом, Жамила Бакбергенова не смогла выйти в финал в весовой категории до 68 кг. Отметим, что только финалисты отборочного турнира могут получить лицензию на Олимпиаду.

    Ранее Алтынай Сатылган (57 кг) и Айна Темиртасова (62 кг) уступили в первом круге соревнований и не смогли завоевать лицензии. На данный момент в активе команды Казахстана по женской борьбе - три путевки на Олимпиаду. Лицензии завоевали Валентина Исламова (50 кг), Татьяна Ахметова (53 кг) и Эльмира Сыздыкова (76 кг). #TEAMKZ

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в крупных мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!