Жамила Бакбергенова уступила в полуфинале лицензионного турнира по видам борьбы в Болгарии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана по женской борьбе Жамила Бакбергенова уступила в полуфинале отборочного турнира по видам борьбы, который проходит в Болгарии, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская спортсменка уступила азербайджанке Алисе Маноловой со счетом 5:3.

Таким образом, Жамила Бакбергенова не смогла выйти в финал в весовой категории до 68 кг. Отметим, что только финалисты отборочного турнира могут получить лицензию на Олимпиаду.

Ранее Алтынай Сатылган (57 кг) и Айна Темиртасова (62 кг) уступили в первом круге соревнований и не смогли завоевать лицензии. На данный момент в активе команды Казахстана по женской борьбе - три путевки на Олимпиаду. Лицензии завоевали Валентина Исламова (50 кг), Татьяна Ахметова (53 кг) и Эльмира Сыздыкова (76 кг). #TEAMKZ