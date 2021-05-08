Жамила Бакбергенова стартовала с победы в лицензионном турнире по женской борьбе

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В столице Болгарии продолжается отборочный турнир к Олимпийским играм по видам борьбы. Казахстанка Жамила Бакбергенова стартовала с победы в мировом турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В весовой категории до 68 кг Жамила Бакбергенова в первом круге встретилась с Анастасией Зименковой (Беларусь). Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу нашей представительницы. В итоге Жамила продолжает борьбу за путевку. Стоит отметить, что сегодня Алтынай Сатылган (57 кг) и Айна Темиртасова (62 кг) уступили в первом круге соревнований и выбыли из турнира.