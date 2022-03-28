Жамбылский областной русский драматический театр отмечает 55-летний юбилей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О достижениях за более чем полвека деятельности, о Международном дне театра, актерах и любимых зрителях рассказали в Жамбылском областном русском драматическом театре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году Жамбылский областной русский драматический театр отмечает юбилей. Вот уже 55-й сезон коллектив театра распахивает двери для таразцев и гостей города, радуя своим творчеством зрителей.

В действующем репертуаре театра порядка сорока спектаклей зарубежных, русских и казахских классиков, местных драматургов. В творческом составе областного русского драматического театра 26 артистов.

Об историческом пути, заслугах и достижениях творческого коллектива в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

- Валерия Михайловна, расскажите, пожалуйста, об истории жамбылского театра.

- Театр был образован в 1967 году Постановлением Совета Министров Казахской ССР. В том же году, в сентябре, на его сцене прошел первый спектакль. В тот знаменательный год страна Советов широко отмечала 50-летие Октябрьской революции. Поэтому первый спектакль, конечно же, был посвящен этой теме и поставлен главным режиссером Фаиной Литвинской по пьесе Владимира Билль-Белоцерковского «Шторм».

В первые годы своего существования театр осуществил постановку целого ряда спектаклей по произведениям советских драматургов и зарубежных авторов. Среди них спектакли, вошедшие в золотой фонд советской драматургии. Это пьесы Виктора Розова «В день свадьбы», Льва Шейнина «Тяжкое обвинение», а также пьесы французского драматурга Жана Ануя «Бал воров», американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж», немецкого драматурга Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». Была осуществлена и постановка одной из труднейших пьес в мировом репертуаре – это трагедия Еврипида «Медея».

В последующие годы ведущими темами в репертуаре театра стали гражданственность, патриотизм советских людей. На нашей сцене шли «Любовь Яровая» Константина Тренева, «Сказание об Анне» Зота Тоболкина, «Русский вопрос» Константина Симонова, «Брестская крепость» Кастуся Губаревича и другие. О доброте, чуткости, об ответственности человека за свои поступки рассказывали спектакли «Мои надежды» Михаила Шатрова, «Восхождение на Фудзияму» Чингиза Айтматова и Калтая Мухамеджанова, «Ретро» Александра Галина, «Последний срок» Валентина Распутина.

На сцене нашего театра ставились трагедии, драмы, комедии, водевили. Зрители охотно шли на «Виндзорских проказниц» и «Отелло» Вильяма Шекспира, «Недоросля» Дмитрия Фонвизина, «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Мачеху» Оноре де Бальзака.

В нашем репертуаре традиционно преобладают спектакли, поставленные по произведениям русских писателей. Помимо этого, имеется немало постановок зарубежных и казахских авторов на русском языке.

В разные годы главными режиссерами театра были Ф. Литвинская, Л. Житницкий, П. Ширшов, И. Милованов, В. Парунов, художниками-постановщиками Г. Ланцов, А. Давыдов, Т. Некрасова и другие.

Новый 55-й театральный сезон мы открыли спектаклем «Шутники» по пьесе А.Н. Островского. Это интересный проект – совместная работа с выпускниками московского ГИТИСа.

- Есть ли в репертуаре вашего театра детские спектакли?

- Да, конечно, для маленьких зрителей у нас есть такие пьесы, как «Золотой ключик», «Кошкин дом», «Приключения любопытного Слоненка». Недавно прошла премьера новой сказки «Жила-была Сыроежка». Всего в репертуаре нашего театра 12 сказок. Традиционны новогодние утренники для детей. С детскими спектаклями мы до пандемии приезжали в школы, детские дома, гастролируем как по нашей области, так и по другим регионам Казахстана.

Отмечу, что, помимо выпуска новых постановок, в традиционных планах гастроли по городам Казахстана. Коллектив театра регулярно показывает благотворительные спектакли в домах инвалидов, а также проводит творческие встречи со зрителями и участвует в областных и городских мероприятиях, международных конкурсах и фестивалях.

За годы работы на этой сцене было поставлено огромное количество спектаклей самых разных жанров, и несчетное количество зрительских сердец было растоплено силой искусства. По сей день коллектив театра, как единый механизм, трудится в поиске новых сценических решений.

Театр активно участвовал в праздновании 30-летия Независимости Республики Казахстан. В прошлом году Жамбылский областной русский драматический театр стал инициатором поздравлений с юбилейной датой 175-летия Жамбыла Жабаева из тех стран, в городах которых установлены памятники выдающемуся казахскому акыну. Кроме того, к 175-летию Абая по инициативе директора театра Акылдоса Тажиева был отснят цикл видеороликов «45 мудрых изречений Абая».

В сложные времена пандемии театр активно работал в онлайн-режиме в связи с карантинными мерами. Мы запустили такие проекты, как «Артисты дома» в поддержку акции «Бiз бiргемiз». Появились авторские рубрики Камата Касенова «Театр и время» - монологи и диалоги из пьес в исполнении артистов, «Герои былых времен» - в память о Великой Отечественной войне.

Наш коллектив активно поддерживал различные челленджи и творческие проекты, организованные представителями Российского центра науки и культуры «Казахстанские театры – детям», «Живая классика». В июне 2020 года был организован Первый Международный онлайн-фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова.

- Можете назвать значимые достижения жамбылского театра за эти годы?

- Только за последние десять лет наш театр успешно выступил на многих международных и республиканских театральных мероприятиях.

В ноябре 2012 года на республиканском конкурсе молодых режиссеров «Дебют», который был организован при поддержке Союза театральных деятелей Казахстана, режиссеру Дине Жумабаевой было присуждено первое место за лучшую постановку пьесы С. Беккета «В ожидании Годо» в жанре театра абсурда. К Международному Дню театра в 2013 году в городе Алматы главный художник театра Владимир Сизинцев получил почетное звание «Лучший художник-сценограф Казахстана 2013» и был награжден медалью «Еңлікқүл». В 2013 году наш театр стал лауреатом Международного театрального фестиваля «Боспорские агоны» в г. Керчь в номинации «Лучший спектакль на античную тему», показав спектакль по пьесе Жана Ануйя «Антигона», в постановке режиссера Куандыка Касымова.

На республиканском фестивале актерского мастерства «Тунгышбай Аль-Тарази приглашает в Тараз», который проходил в ноябре 2013 года, наш коллектив был признан и награжден денежной премией в номинации «Лучший актерский ансамбль» за спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Мертвые души» - трагифарс по одноименной поэме Николая Гоголя, режиссер Дина Жумабаева.

С большим успехом театр выступил на Международном фестивале «Арт-Ордо», который был посвящен 85-летию Чингиза Айтматова и проходил в городе Бишкеке (Кыргызстан). Среди профессиональных театральных коллективов из Турции, Новосибирска, Алматы и Кыргызстана наш театр был награжден дипломом Министерства культуры Киргизии за успешный показ спектакля «Пегий Пес, бегущий краем моря» - сценическая композиция по одноименной повести Чингиза Айтматова.

В марте 2017 года коллектив с честью представлял Казахстан в Сербии, в городе Белград, на Международном театральном фестивале «Славия-2017» среди восьми профессиональных театральных коллективов Европы. Мы представили спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «Нерон и Я», режиссера-постановщика Куандыка Касымова.

Июль 2018 года для нас был ознаменован дипломом Международного театрального фестиваля «Стоби 2018» в городе Велес, Республика Македония. Награда в номинации «Лучшая мужская роль» была присуждена отличнику культуры Республики Казахстан, нашему артисту Бекназару Избасарову за роль Сенеки в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Нерон и Я». Добавлю еще, что в 2010 году на XVІIІ республиканском фестивале драматических театров, посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Бауыржана Момышулы, актер Бекназар Избасаров за создание лучшего сценического образа Б. Момышулы в спектакле Аександра Бека «Товарищ комбат» получил денежную премию.

В ноябре 2018 года прошел Международный фестиваль в городе Бишкеке (Кыргызстан) «Айтматов и Театр», посвященный 90-летию Чингиза Айтматова. Жамбылский театр представил притчу-драму С. Раева и Н. Абдыкадырова «Мать Найман», режиссер-постановщик Нурлан Абдыкадыров. Наш театр стал лауреатом в номинации «За лучшую режиссуру».

Это лишь самые значимые награды театра. В дни празднования Независимости Казахстана театр получил благодарность от Главы государства Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в развитие театрального искусства Казахстана. За то, что на протяжении десятилетий активной и плодотворной деятельности театр бережно хранит и приумножает лучшие традиции драматической школы, радуя зрителей содержательным разнообразным репертуаром и высоким профессионализмом мастеров сцены.

Отмечу, что жамбылский театр постоянно развивается, стремится к сотрудничеству с режиссерами из разных стран, участвует в различных творческих проектах. Так, в 2021 году был успешно реализован совместный проект с московским ГИТИСом – поставлен спектакль «Шутники» по одноименной пьесе А.Н. Островского. Получился необычный и яркий спектакль в жанре «цирк, стендап и скоморошьи слезы».

- Над чем сейчас работают в театре? И будут ли еще премьеры?

- Первой премьерой 55-го сезона стал комедийный детектив «Ловушка» французского драматурга Робера Тома. В репертуаре театра это единственная постановка такого жанра. С успехом прошла и премьера музыкальной комедии «Ходжа Насреддин».

В данный момент в театре идет работа над новой постановкой – спектакль «Панночка» Нины Садур, по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Режиссер-постановщик Игорь Седин приглашен из драматического театра имени Горького города Нур-Султана. В постановке отразится мистицизм и эстетика, фантасмагория и некая камерность, создающая особое настроение и эффект присутствия. Премьера состоится в апреле.

- Можете назвать средний возраст ваших артистов?

- Средний возраст примерно 30 – 40 лет. В нашем коллективе служат как возрастные маститые актеры, так и одаренная молодежь, которая за последние несколько лет пополнила коллектив театра и теперь занимает важное место в творческой жизни. Ответственные творческие задачи решают в театре режиссеры Бекназар Избасаров, Жамал Бодаубаева, Виктор Сукопов, Ольга Избасарова. В тесном содружестве с режиссурой и коллективом работают главный художник Владимир Сизинцев, художник-постановщик Виктор Майнашев, талантливые балетмейстеры Сергей Васильков и Лаура Дуйсен, а также заведующий музыкальной частью Сергей Пиганов. Эти люди, совместно с актерами театра, стараются сделать свою работу профессионально, найти что-то новое, чтобы каждый раз удивить зрителей.

- А каков портрет среднестатистического зрителя на ваших спектаклях?

- Чаще всего это люди средних лет, и это жительницы Тараза. Радует, что у нас есть свои постоянные зрители, которые приходят на все наши премьеры, которые приходят сами и приводят своих друзей, гостей города. Что интересно – все больше на наших спектаклях молодежи. И это не может не радовать.

Жамбылский областной русский драматический театр остается молодым, привлекательным и полным сил, удачно воплощает самые смелые планы и идеи. Ежегодно коллектив театра успешно гастролирует по городам Казахстана и за рубежом.

- Валерия Михайловна, позвольте поздравить Вас и в Вашем лице весь коллектив Жамбылского областного театра с профессиональным праздником - Международным Днем театра! Как отметили этот праздник?

- В Международный День театра, состоялась торжественная встреча со зрителями в фойе театра. Всех присутствующих поздравил директор театра Акылдос Тажиев. Дипломами и грамотами за активную, добросовестную работу и вклад в развитие театрального искусства региона были награждены наши сотрудники. Накануне за вклад в духовное воспитание подрастающего поколения, за развитие нашей национальной культуры были награждены Почетными грамотами областного филиала профсоюза работников культуры Жамбылской области артисты Жамбылского областного русского драматического театра Виктор Майнашев и Нурсулу Токтамурат. Грамоты вручил председатель филиала Дуйсенали Быкыбаев.

А сегодня в фойе нашего здания артисты в костюмах персонажей любимых сказок водили хороводы, играли и фотографировались со зрителями. Своими песнями порадовал вокально-инструментальный ансамбль «Калинка». Поздравляем с праздником всех театралов! Это особенный день не только для работников театра, но и для зрителей, приобщенных к искусству всей душой.

- Спасибо за беседу! Новых творческих высот и зрительских аплодисментов!