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Жамбылский аферист оформил кредит на односельчанку в Караганде

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Апреля 2023, 22:44
Жамбылский аферист оформил кредит на односельчанку в Караганде Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аферист, используя данные односельчанки, оформил товарный кредит в Караганде на 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Караганды обратилась 46-летняя жительница Жамбылской области. Она сообщила, что неизвестный, воспользовавшись ее данными, в одном из магазинов города оформил товарный кредит на 1 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 20-летнего молодого человека. Выяснилось, злоумышленник проживает в том же населенном пункте, что и потерпевшая. Воспользовавшись удобным случаем, он получил доступ к данным односельчанки.

Затем подозреваемый специально приехал в Караганду и, используя приложение одного из банков, оформил товарный кредит. Молодой человек решил, что таким образом останется безнаказанным, но просчитался.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».


Жамбылская область   Карагандинская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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