18 Мая 2022 02:44

Жамбылским чиновникам показали условия содержания осужденных коррупционеров

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники управления сельского хозяйства Жамбылской области и инспекции транспортного контроля посетили исправительное учреждение ЖД-158/4. Мероприятие организовали сотрудники департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, акция призвана пробудить нравственные принципы у госслужащих, став профилактикой коррупционных нарушений.

Сотрудники исправительного учреждения показали, в каких условиях содержатся заключенные под стражей, «гости» посетили камеры, места для сна, приема пищи, для прогулок, спортзал, столярный цех.

«Мы уверены, что такие встречи очень действенны и помогут предотвратить взяточничество. Все, кто находится у нас, в том числе и за коррупционные преступления, находятся в одинаковых условиях. Не предусмотрено никаких привилегий», - сообщил начальник учреждения Бакытжан Шарипбеков.

Посетителям привели в пример несколько фактов коррупции, за которые сейчас в колонии отбывают свое наказание должностные лица из разных регионов страны. Один из них хотел «продать кресло» своего заместителя за крупную сумму денег, другой был пойман на хищениях из государственного бюджета.