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    15:49, 07 Март 2021 | GMT +6

    Жамбылских женщин ветеранов поздравил с 8 марта Бердибек Сапарбаев

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Женщины долгожительницы получили поздравления от Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона лично поздравил Акбалык Келгенбаеву. Недавно жительница Тараза отметила свой 101 день рождения.

    «Акбалык аже всю жизнь посвятила труду, работала свекловичницей, выращивала сахарную свеклу. С мужем они воспитали семерых детей, 25 внуков и 30 правнуков. Ветеран тыла отмечена несколькими медалями», - рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Отметим, что в Байзакском районе Жамбылской области есть село Кызыл Жулдыз - Красная Звезда, названное так потому, что в 1947 году шесть женщин-свекловичниц получили высокие награды за высокие сельскохозяйственные рекорды по выращиванию «королевы полей». Всем им за ударный труд были вручены Красные Звезды Героев Социалистического труда. Среди них знаменитая свекловичница Дарига Жантохова.

    Также Бердибек Сапарбаев посетил дом Раисы Жандосовой. Дочери видного общественного деятеля Оразали Жандосова сейчас 92 года. Около 40 лет своей жизни она посвятила педагогической деятельности, активно участвовала в общественно-политической жизни региона.

    В пресс-службе главы региона напомнили, что в торжественной обстановке посредством видеоконференцсвязи аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил с Международным женским днем более трехсот многодетных матерей и женщин, достигших немалых высот в разных сферах жизнедеятельности.


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