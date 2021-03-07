Жамбылских женщин поздравил с 8 марта Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В торжественной обстановке поздравил многодетных матерей и женщин, достигших немалых высот в разных сферах жизнедеятельности, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, во встрече участвовали более 300 женщин посредством видеоконференцсвязи.

«Поздравляю Вас с международным женским днем! Вы приносите добро, красоту в этот мир. Женщина всегда была хранительницей очага, символом безграничной любви. Недаром говорят, что женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир!», - обратился к женщинам Бердибек Сапарбаев.

«Аулиеатинская земля – Родина многих знаменитых женщин, которые своим трудом внесли огромный вклад в развитие региона. Это легендарный импровизатор Улбике, ветеран войны Зоя Мамедова, Герой социалистического труда, которая по сей день с нами – ветеран Марзия Ибрагимова, поэтесса Куляш Ахметова. Это ветераны труда Лидия Ахметова, Нильзия Ракишева, Батес Егембердиева, Салиха Гайдулина, Куляш Абдикешева, Куляш Назарбекова, все они продолжают свою общественно-политическую деятельность, внося неоценимый вклад в воспитание молодого поколения», - отметил глава региона.

«Ни одна сфера общественной жизни не обходится без женщин. Они успешны и в бизнесе. Доказательством тому служит то, что 40% предпринимателей в нашей области – представители прекрасной половины человечества, 75% - сферы образования, 85% - здравоохранения. Женщины активны и в секторе неправительственных организаций», - отметил Бердибек Сапарбаев.









Председатель ОО «Акбулак» Нильзия Ракишева высоко оценила работу, проделанную в Жамбылской области за последние годы. Поэтесса, член Союза журналистов Казахстана Айша Копжасарова прочитала свое стихотворение «Ана». Поздравила женщин с праздником и врач-пульмонолог таразской городской многопрофильной больницы Нурсулу Мухамбеткалиева.

Глава региона особо отметил вклад работников сферы здравоохранения в борьбу с коронавирусом.

Предприниматель Анар Бексултанова рассказала о своем деле, которое она ведет, несмотря на все трудности. Не имея обеих рук, она занимается пошивом разнообразной продукции.

«Анар – инвалид первой группы. Но это не мешает ей работать и быть примером для всех. Она своей жизнью доказывает, что, усердно трудясь, можно достичь больших высот. Во-первых, она – мать. Во-вторых – предприниматель. Вносит вклад в развитие народного ремесла. Другие наши земляки должны брать пример с нее и стараться открыть свое дело», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

В ходе торжественной встречи выступила Диляфруз Кенжеханова, подполковник полиции, мать пятерых детей, она является еще мамой и для четверых приемных детей.

«Каждый человек должен быть патриотом своего края. Елбасы Нурсултан Назарбаев как-то сказал: «Женщина – это не только опора жизни, она и есть жизнь». Я считаю, что достойней оценки для наших милых матерей, сестер не найти. Выражаю благодарность за ваш труд, за вклад в развитие страны. Пусть в жизни у вас будут только светлые моменты», – сказал в завершение встречи аким области.