5 Мая 2022 21:00

Жамбылских врачей обучат основам ментального здоровья

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Представители ВОЗ высоко оценили уровень первичной медико-санитарной помощи и создание центров лучших практик в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жамбылской области побывал с рабочим визитом национальный консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по психическому здоровью в Казахстане и странах Центральной Азии Николай Негай, - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев. – С ним также прибыли генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Куаныш Алтынбеков и председатель Национальной ассоциации Primary Health Care Толебай Рахыпбеков».

По словам спикера, делегация ознакомилась с деятельностью городских и сельских центров лучших практик в Меркенском и Жамбылском районах, в городской поликлинике №5 города Тараза, в областном Центре психического здоровья. Гости встретились и пообщались с медицинским персоналом, психологами, социальными работниками.

«Представители зарубежных и отечественных структур поделились своим позитивным впечатлением о работе по продвижению социально ориентированной первичной медико-санитарной помощи и созданию центров лучших практик, которая проводится в Жамбылской области. Особо впечатлило гостей то обстоятельство, что у нас уже готова база для обучения врачей, медсестер, соцработников, психологов по расширению компетенций в области психического здоровья, новым подходам в работе с населением в области ментального здоровья. Запланировано совместное обучение с республиканским центром психического здоровья по программе ВОЗ», - пояснил Асет Калиев.

О том, каким образом Всемирная организация здравоохранения и Министерство здравоохранения РК видят основные принципы оказания медицинской помощи по ментальному здоровью на уровне первичного звена, эксперты Куаныш Алтынбеков и Толебай Рахыпбеков пояснили на совместном совещании.

«Ожидаемые результаты обширны и многообещающи, - продолжил руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев. – Ожидается, что произойдет расширение клинических знаний и компетенций в области психического здоровья у всех специалистов первичной медико-санитарной помощи, - подчеркнул Асет Калиев. – А это позволит более качественно оказывать медицинские услуги, улучшать коммуникацию с пациентами, имеющими ментальные расстройства, и членами их семей, предотвращать или ослаблять суицидальные наклонности, психические осложнения, повышать качество жизни пациентов с соматическими заболеваниями. По сути, с введением новых подходов будет происходить охрана ментального здоровья на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, в Жамбылской области активно внедряются инновационные технологии. Активно создаются центры лучших медицинских практик - центры первой медицинской санитарной помощи со специалистами в области охраны психического здоровья.

Ранее о причинах появления распространённых психических расстройств у населения и о том, как этого можно избежать, пояснил руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев. В том числе перенесенное заболевание коронавирусом, стрессовые состояния из-за потери близких, умерших от инфекции, карантин, изоляция, ограничение социальных связей.

«У большинства переболевших во время пандемии людей коронавирусная инфекция не прошла бесследно для психического здоровья, - пояснил спикер. - Воздействие на психику оказывала как сама болезнь, так и тяжелые жизненные ситуации, которые часто шли наряду с другими причинами для тревог и стрессов». Для того чтобы помочь жамбылцам, попавшим в непростую жизненную ситуацию и нуждающимся в психологической поддержке, управление здравоохранения области развивает в регионе центры первой медицинской санитарной помощи, где работают высшие специалисты в области охраны психического здоровья.

Вопросы охраны ментального здоровья, интеграции психиатрических услуг в первичную медико-санитарную помощь будут обсуждаться на семинаре-совещании флагманской инициативы Европейского регионального бюро ВОЗ «Общеевропейская коалиция по охране психического здоровья».