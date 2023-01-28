Жамбылских водителей приучают пропускать машины скорой помощи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Водители автотранспорта на улицах города не всегда уступают дорогу спешащим по вызову машинам скорой помощи. В целях профилактики подобных ситуаций мероприятие «Маячок» провели жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, усиление профилактической работы по снижению уровня аварийности, повышение транспортной дисциплины среди водителей.

«В ходе рейдов на спецавтомашинах патрулировали сотрудники батальона патрульной полиции УП города Тараза и работники областной станции скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства. - За несколько часов три водителя были привлечены к административной ответственности по статье 598 КоАП РК «Не предоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».

Согласно 598 статье Административного кодекса, транспортные средства оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами имеют преимущество в движении. Водители легковых авто и других транспортных средств должны уступать им дорогу.

За отказ от предоставления преимущества автовладельцы рискуют получить штраф в размере 7 месячных расчетных показателей (МРП). Это 24 150 тенге в 2023 году. В случае повторных нарушений в течение года штраф увеличится до 15 МРП – 51 750 тенге.

«Не всегда водители спешат уступить дорогу спецтранспорту экстренных служб, даже зная о штрафах. Причина кроется в боязни получить другие штрафы за вынужденное при этом иногда нарушение ПДД, например, за пересечение линий разметки, остановку в неположенном месте. Но в этом случае камеры «Сергек», или другие средства видеофиксации могут зафиксировать нарушения, и здесь вступают в силу механизмы предотвращения наказаний за уступку дороги. Снятое видеокамерой нарушение поступает в ЦОУ, где сотрудник полиции проверяет поступившие данные. И получается, что штрафы выписывает не камера, а сотрудник полиции, который может выявить отсутствие вины автовладельца и отменить штраф», - пояснили в ведомстве.

«Департамент полиции Жамбылской области обращается к водителям с просьбой пропускать на дорогах спецавтомобили с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, ведь порою работникам экстренных служб дорога каждая минута», - сказал заместитель командира батальона патрульной полиции УП города Тараза Айдын Абдрахманов.

Ранее в ходе очередного ОПМ «Правопорядок» полицейские выявили 1626 административных правонарушений, в том числе управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на встречную полосу, не предоставление преимущества в движении пешеходу, управление транспортом водителями, лишенными водительских прав. При этом 324 пешехода наказали за нарушение Правил дорожного движения пешеходами.