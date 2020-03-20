Жамбылских водителей наказали за превышение выбросов загрязняющих веществ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Масштабную работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу общественного транспорта проводит департамент полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема загрязнения атмосферы остаётся одной из самых актуальных и требует должного внимания, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – И здесь одним из основных источников загрязнения являются выбросы в атмосферу автотранспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ. Подобных нарушителей еще много, и сотрудники батальона патрульной полиции городского управления выявляют и пресекают подобные факты. Для проверки транспорта патрулирует автоэкипаж со служебным транспортом, оборудованным газоанализатором и дымомером».

По результатам, только за полдня выявлено 13 нарушений требований статьи 334 КоАП РК (эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы), отметили в ведомстве. Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере двух МРП, а при повторном нарушении размер штрафа увеличится до пяти МРП, также предусмотрено изъятие государственного номера.

Напомним, что МРП в Казахстане с 1 января 2020 года установлено в размере 2 651 тенге.

«Большинство нарушений относится к пассажирским автобусам, поэтому в настоящее время проводится масштабная работа по сокращению вредных выбросов в атмосферу данной категории транспорта. К строгой ответственности привлекаются как водители, так и владельцы в лице автобусных парков», - подчеркнули в департаменте полиции Жамбылской области и призвали жители региона привести свои транспортные средства в соответствие с требованиями экологического законодательства во избежание предусмотренного законом наказания.