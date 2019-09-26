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Жамбылских полицейских обвинили в доведении до самоубийства мужчины
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области провели расследование случая суицида гражданина, находившегося под следствием, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.
«Размещенная в СМИ информация о якобы доведении гражданина А. Мингалимова до самоубийства сотрудниками полиции не соответствует действительности. Было проведено полное и объективное расследование, которое не выявило правонарушений со стороны полицейских», - заявили в ведомстве.
Напомним, 31 марта этого года за совершение насильственных действий сексуального характера был задержан подозреваемый житель Байзакского района. В ходе досудебного расследования его вина в совершении преступления подтверждена показаниями потерпевшей и четырех свидетелей, а также телесными повреждениями на теле потерпевшей. Кроме того, на месте преступления обнаружен мобильный телефон принадлежащий подозреваемому.
«Все следственные действия с участием подозреваемого проводились в рамках закона в присутствии его защитника, - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства. – Так как у мужчины было постоянное место жительства, семья и двое несовершеннолетних детей, он был отпущен под обязательство о явке. Однако на следующий день, 1 апреля, труп подозреваемого, совершившего самоубийство, был обнаружен возле реки Талас, вблизи села Сарыкемер. При осмотре места происшествия обнаружена предсмертная записка, где покойный винит в своей смерти сотрудников полиции».
По факту доведения до самоубийства управлением собственной безопасности департамента полиции Жамбылской области проведено досудебное расследование, а также ряд судебных экспертиз. Установлено, что следов от электрошокеров, или же других телесных повреждений, характерных при применении недозволенных методов следствия, не обнаружено. Вместе с тем, в крови у покойного обнаружен алкоголь.
По итогам расследования 30 июня дело в отношении сотрудников полиции следователем УСБ ДП прекращено за отсутствием состава преступления.
Кроме того, 2 августа постановлением специализированного следственного суда частная жалоба супруги покойного о необходимости производства эксгумации тела для дополнительного экспертного исследования, а также о признании прекращения уголовного дела незаконным, оставлено без удовлетворения, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
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