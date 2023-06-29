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Жамбылские журналисты попробовали себя в роли военнослужащих

Автор:  
Галина Скрипник
29 Июня 2023, 04:16
Жамбылские журналисты попробовали себя в роли военнослужащих Фото: Владимир Мартыненко, пресс-служба Таразского гарнизона

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь Дня работников средств массовой информации в Жамбылской области организовали выезд для корреспондентов республиканских и региональных СМИ на военный полигон. Организованный руководством регионального командования «Юг» пресс-тур стал для журналистов не только подарком к празднику, но и возможностью испытать себя в роли военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На полигоне «Терис-Ащыбулак» военнослужащие горно-егерского полка продемонстрировали элементы своей боевой подготовки. То, что пресс-тур – это не экскурсия, журналисты поняли после предложения попробовать переправиться с одного берега на другой по канату с помощью специального снаряжения. Преодолев страх и волнение, корреспонденты выполнили это первое боевое задание, а помогли им бойцы роты «Альпийская» горно-егерского полка», - рассказала руководитель пресс-службы Таразского гарнизона медиа-центра Министерства обороны РК подполковник Дина Мухаринова.

«Это оказалось непростым заданием, – признался корреспондент Жамбылской областной телерадиокомпании Риналь Рахматуллин. – Требовались и сноровка, и сила. Еще нужно было постараться не сбить дыхание. Я наблюдал за другими, и старался не повторять их ошибок».

Проинструктированные начальником штаба горно-егерского полка подполковником Русланом Самсаковым, представители СМИ продолжили состязания, как в командном зачете, так и в индивидуальном. При перетаскивании условно раненных бойцов команде из четырех человек важно было не только быстро перенести носилки, но и не уронить их. Хотя не обошлось без падений.

В упражнении по метанию саперных лопат лидировали корреспондент областной газеты «Aq jol» Нуржан Кадралин, собкор телеканала «Қазақстан» Данияр Алимкулов и журналист газеты «Жамбыл-Тараз» Дионисий Пляшешник. Они заслужили одобрение разведчиков горно-егерского полка.

В рамках пресс-тура журналисты смогли взять в руки автоматы и совершить три пробных выстрела, и десять выстрелов – на зачет. Кто-то впервые прикоснулся к оружию, но были и те, кто имел опыт обращения с оружием, как фотокорреспондент областной газеты «Знамя труда» Юрий Ким. Заработав 81 балл, он занял первое место.

«Второе почетное место завоевала юнкор Анна Савельева, набравшая 79 очков и получившая предложение призваться в армию. Девушка всерьез задумалась о смене своей профессиональной деятельности», - отметила подполковник Дина Мухаринова.

До следующего этапа состязаний журналисты добирались на боевых машинах в качестве экипажей МТЛБ - многоцелевого плавающего бронетранспортера.

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«Для меня этот эпизод стал самым захватывающим, – призналась собственный корреспондент телеканала «Хабар24» Анастасия Сулейманова. – Я находилась рядом с механиком-водителем, видела его работу, нас трясло на кочках, нужно было крепко держаться, чтобы не удариться. Эмоции переполняли!».

«Заключительное испытание в ходе пресс-тура для журналистов стало боевым крещением, - продолжила подполковник Дина Мухаринова. - Корреспонденты прошли обкатку бронетехникой, когда нужно было залечь на дно окопа и пропустить над собой многоцелевой тягач. Реалистичность боевым действиям добавляли звуки выстрелов и дым от шашек. После обкатки техникой, отряхиваясь от земли, журналисты выглядели взъерошенными, но счастливыми и довольными. Эмоций и впечатлений им теперь хватит надолго».

«Корреспонденты побывали в роли военнослужащих, испытав на себе все сложности выполнения учебно-боевых задач, - отметил заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по воспитательной и идеологической работе полковник Ораз Кучуков. - Думаю, они убедились, что быть военным нелегко, но нас порадовала и восхитила их готовность преодолевать трудности».

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Погружение в военную профессию дало возможность журналистам не только получить яркие впечатления и эмоции, но и испытать ежедневные физические нагрузки военнослужащих. По-новому посмотреть на защитников Отечества и еще больше зауважать их труд, подчеркнула начальник пресс-службы Таразского гарнизона медиа-центра Минобороны РК подполковник Дина Мухаринова.
Напомним, 28 июня журналисты Казахстана отметили свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации.

Жамбылская область   СМИ   Регионы Казахстана   Минобороны РК   Вооруженные силы   Тараз  
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