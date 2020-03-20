Жамбылские волонтеры помогают ветеранам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Жамбылской области ведут адресную работу, выявляют одиноких ветеранов, нуждающихся в заботе и поддержке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении по вопросам молодежной политики Жамбылской области, ребята из волонтерского движения «Темірқазык», «Жибек жолы жастары» и «Ақ Сұңқар» побывали на днях у жительницы города Тараза, проживающей в одном из микрорайонов областного центра.

Лидия Николаевна Серикова проживает одна, в ее престарелые годы сложно самой заниматься уборкой своей квартиры. Молодые люди сделали генеральную уборку квартиры, помогли бабушке навести порядок в ее доме. Помимо этого, волонтеры разъяснили ей порядок оформления документов на социальное обслуживание.

«В связи с тем, что бабушка не указала место проживания, она не может получать эти государственные услуги. Ей необходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ по месту жительства, где окажут содействие в оформлении документов на социальное обслуживание в государственных и негосударственных медико-социальных учреждениях, а также в отдел занятости и социальных программ по месту жительства», - пояснили в молодежном ведомстве.

«В прошлом году в нашей области был запущен благотворительный проект волонтеров «Қамқор», – рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа. - В Год волонтера мы продолжили эту работу, цель которой в дальнейшем развитии волонтерского движения в регионе. Мы хотим сформировать у молодежи такие качества, как доброта и милосердие. Вовлекать школьников, студентов, работающую молодежь в благотворительную деятельность».

В рамках проекта «Қамқор» работа волонтеров направлена на оказание адресной социальной поддержки малообеспеченным семьям, одиноким людям, ветеранам, нуждающимся в заботе. На эти цели в 2019 году было выделено 15 миллионов тенге.

По словам Аяулым Расылхан, студентки вуза, совмещающей учебу с волонтёрством, она уже несколько лет помогает людям. «Свободное время для добрых дел можно всегда найти. Главное - быть отзывчивым и стараться не проходить мимо чужой беды. Нам просто нравится быть волонтёрами. Президент объявил 2020 год - Годом волонтёров. Мы любим помогать взрослым, старикам, детям. Для нас самое главное - слова благодарности и их улыбки», - говорит она.

«Сегодня в регионе сформировалась довольно значительная группа молодых людей, занимающихся волонтерской работой, создана ресурсная база волонтеров, в которую вошли более тысячи молодых людей. В рамках проектов «Тағзым», «Асар» волонтерами регулярно проводятся работы по санитарной очистке в домах престарелых. Молодежь оказывает помощь по домашнему хозяйству пожилым одиноким людям. Проводится и аналитическая работа по социальному мониторингу состояния общества, анализ социального самочувствия. Начиная с прошлого года, волонтерские группы ведут работу по выявлению социального положения семей для составления социальной карты малообеспеченных и многодетных семей Жамбылской области. Всего в области проанализировано социальное положение 248 844 семей. Для дальнейшего развития потенциала волонтеров в области в рамках государственного социального заказа управления по вопросам молодежной политики акимата области на 2020 год планируется выделить 12 миллионов тенге», - пояснили в управлении по вопросам молодежной политики Жамбылской области.