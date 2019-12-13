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Жамбылские школьники рассказали о своем отношении к полиции
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В полиции Тараза подвели итоги масштабной акции «Я и мой полицейский», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.
«12 декабря подразделением ювенальной полиции местной полицейской службы управления полиции города Тараза были подведены итоги проходившей в регионе широкомасштабной акции «Я и мой полицейский», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Целью акции было познакомить детей с тем, как работает полиция, обучить детей основным правилам поведения в общественных местах, на оживленных городских трассах. В период проведения акции во всех школах города Тараза были организованы лекционные беседы, конкурсы, уроки самообороны, а также другие мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности и формирование законопослушного поведения подрастающего поколения».
В рамках акции 300 учащихся таразских школ приняли участие в конкурсе на лучший рисунок и эссе на тему «Я и мой полицейский». По итогам 110-ти школьникам были вручены грамоты.
Отметим, что в департаменте полиции Жамбылской области активно сотрудничают с учреждениями образования региона. Не ограничиваясь лекциями и беседами, приглашают к себе учащихся школ, воспитанников детских домов и центров, знакомят детей с историей и сегодняшним днем полицейской службы. Так, в Международный День защиты детей были приглашены воспитанники Центра для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, над которым уже много лет шефствует департамент полиции Жамбылской области. Маленькие гости побывали в музее департамента полиции области, увидели захватывающее выступление бойцов СОБРа, ознакомились с выставкой вооружения и специальной техники. В День знаний 1 сентября руководитель департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев посетил несколько школ Тараза, где выяснял, насколько учащиеся осведомлены в Правилах дорожного движения.
Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, благодаря подобным акциям и профилактическим мероприятиям удается снизить количество преступлений среди несовершеннолетних, а жамбылские школьники всё чаще называют в качестве своей будущей профессии – «полицейский».
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