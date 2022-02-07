Жамбылские предприятия наращивают объемы производства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ход исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению благосостояния населения и развитию экономики в центре внимание акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, в ходе рабочей поездки в Таласский район глава региона ознакомился с деятельностью предприятий и социальных объектов, встретился с местными жителями.

Рабочая поездка началась с посещения районного центра оказания специальных социальных услуг №6 в селе Акколь. 200 человек с особыми потребностями проходят здесь реабилитацию, работают более 160 сотрудников. В 2021 году в центре провели ремонт на 173,2 млн тенге.

Глава региона осмотрел кабинеты, поговорил с воспитанниками центра.

В этом же селе Бердибек Сапарбаев провёл встречу с жителями.

«Сейчас проводится системная работа по решению социальных проблем. Как известно, ранее отремонтировано 19 улиц. В ближайшее время распахнёт свои двери спортивный комплекс. Также будут созданы новые рабочие места. Всё это делается для удобства и комфорта жителей, чтобы молодые люди трудились здесь и вносили свои вклад в процветание малой родины», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Выступая от имени жителей, председатель совета ветеранов села Акколь Досболат Туганбаев поблагодарил руководство страны и области за заботу и поддержку.

Далее аким области посетил ТОО «Talas Investment Company». На предприятии, введённом в эксплуатацию восемь лет назад, работают более 500 человек.

По словам главы товарищества Каната Еркебаева, в год здесь производится 15 тысяч тонн цианида натрия. Планируется увеличить объемы производства. Для этого необходимо построить второй комплекс, стоимость проекта – 25,4 млрд тенге. В результате проектная мощность предприятия составит 30 тонн цианида натрия в год. Однако существуют проблемы с поставкой каустической соды из Китая, обеспечения голубым топливом, электроэнергией.

Планирует увеличивать объемы производства и завод ТОО «Каратау ПРО». Предприятие по производству тонкомолотого мраморного наполнителя действует в Таласском районе с 2017 года. Здесь работают 96 человек, из них 82 процента местные жители. Среднемесячная заработная плата составляет 200 тысяч тенге.

Проектная мощность сегодня составляет 110 тысяч тонн продукции в год. Директор завода Темешбай Алтаев сообщил, что планируется увеличить производственные мощности до 190 тысяч тонн в год.

Глава региона отметил, что государство будет оказывать всестороннюю поддержку предприятиям. На встрече с работниками предприятий, аким области обсудил вопросы, касающиеся своевременной выплаты заработной платы, соблюдения требований безопасности и охраны труда.

Затем Бердибек Сапарбаев посетил школу имени Д. Конаева в городе Каратау. На сегодня готова проектно-сметная документация для проведения работ по сейсмоусилению здания. Стоимость проекта - 227 млн. тенге. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

По словам директора школы Гульжамилы Токбергеновой, в учебном заведении, построенном в 1953 году, никогда не проводили капитальный ремонт. Бердибек Сапарбаев поручил ответственным лицам контролировать ход и качество ремонтных работ.

В завершение рабочей поездки аким области провёл заседание с активом района. Аким района Канатбек Мадибек доложил об итогах социально-экономического развития за 2021 год, отметив рост по всем направлениям экономики.

Глава региона подчеркнул, что необходимо задействовать все резервы роста, чтобы не допустить снижения основных макроэкономических показателей. Также указал на необходимость усиления работы по укреплению общественного согласия, патриотическому воспитанию молодежи, эффективному использованию поливной воды, недопущению роста цен на социально значимые товары.