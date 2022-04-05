ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» обсудил с представителями бизнес-сообщества аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения глава региона указал на важность усиления сотрудничества крупных объектов бизнеса с крестьянскими хозяйствами, а также участия в социальной жизни общества.

«Нельзя забывать и о социальной ответственности бизнеса. Сегодня жамбылские предприниматели активно поддерживают региональные проекты. В рамках социальной ответственности бизнеса в прошлом году построено 10 социальных объектов на сумму 12,7 млрд. тенге», - сказал аким области.

Напомним, в Жамбылской области, помимо госпрограмм, реализуются и проекты регионального уровня. Так, в рамках проекта «Жомарт түлек» при спонсорской поддержке 157-ми тысяч выпускников реализовано 393 инвестпроекта на 8,8 млрд тенге. В рамках проекта «Асарлатып үй салу» в 2020 году введено в эксплуатацию 99 домов, в 2021 году - 134. В этом году планируется построить для многодетных и малоимущих семей больше домов, чем в 2021 году. По проекту «Таразға тарту» на 42 объектах выполнено благоустройство на 2,1 млрд тенге. В 2022 году планируется запустить проект «Жаңғырған Жаңатас».

В ходе встречи выступили также представители крупных торговых объектов Тараза и поблагодарили руководство области за поддержку в преодолении финансово-экономических трудностей.

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, в регионе зарегистрировано 71,3 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, что больше минувшего года на 1,3 тысячи. Рабочими местами обеспечены 124,9 тысячи человек. Для реализации новых бизнес-инициатив 1,2 тысячи предпринимателям выданы микрокредиты на сумму 5,1 миллиарда тенге. Пять тысяч человек получили безвозмездные гранты на общую сумму 2,9 миллиарда тенге. Субсидии получили 1 329 бизнесменов на сумму 28,7 миллиарда тенге.

В рамках антикризисных мер в период пандемии по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева субъектам малого и среднего бизнеса была оказана поддержка на сумму 11 млрд тенге. В результате более 14 тысяч субъектов бизнеса в Жамбылской области получили налоговые стимулы на сумму 2 млрд тенге, отсрочки по кредитам - 740 субъектов бизнеса на сумму 3,9 млрд тенге. На субсидирование ставки вознаграждения по кредитам направлено 1,1 млрд. тенге, охвачено 278 проектов.