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Жамбылские полицейские задержали вооруженного преступника

Автор:  
Галина Скрипник
20 Февраля 2023, 19:10
Жамбылские полицейские задержали вооруженного преступника

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия по выявлению хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ проводят жамбылские полицейские. В Сарысуском районе задержали подозреваемого в хранении оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Сарысуский районный отдел полиции поступила оперативная информация о подозреваемом в хранении оружия 26-летнем жителе города Жанатаса.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, следовавший на своем автомобиле Mercedes-Benz, не подчинился законному требованию сотрудников полиции остановиться. Он попытался скрыться, но врезался в другой автомобиль. В этот же момент сотрудник полиции открыл дверь с водительской стороны и попытался его остановить, и водитель на высокой скорости протащил полицейского на машине.

Полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, однако водитель продолжил движение. Чтобы его остановить, полицейским пришлось выстрелить по колесам иномарки. Подозреваемый и трое его пассажиров, а это были местные жители 30, 28, 25 лет, попытались сбежать, но были задержаны сотрудниками полиции.

«В ходе обыска у задержанного изъяли гладкоствольное ружье «МР-153» 12-го калибра с четырьмя патронами, гладкоствольное ружье «Сайга-410» калибра 1410, пистолет «Марголина» с семью патронами, бронежилет, газовая граната, 13 патронов и кухонный нож. По месту жительства подозреваемого изъяты пневматический пистолет BORNER, шесть патронов и вещество со специфическим запахом», - сообщили в ведомстве.

По результатам медицинского освидетельствования у задержанного 26-летнего жителя города Жанатаса выявлено наркотическое опьянение.

По факту начато досудебное расследование по статье 380 части 1 «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти» и 287 части 3 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Назначена судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Видео пресс-службы департамента полиции Жамбылской области


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