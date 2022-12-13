Жамбылские полицейские задержали автоугонщика из Абайской области

13 Декабря 2022, 01:26

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полторы тысячи километров преодолел угонщик автомобиля из города Чарска Абайской области, скрываясь от полицейских. Но был остановлен и задержан в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 декабря 2022 года в городе Чарск в полицию обратился 62-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Мужчина сообщил, что около 16:00 часов неизвестное лицо угнало его автомашину марки «Chevrolet Cobalt» и скрылось в неизвестном направлении».

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 200 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Во все департаменты полиции регионов были направлены ориентировки с указанием данных угнанного транспортного средства.

10 декабря сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Жамбылской области и участковые инспекторы полиции Меркенского районного отдела полиции на 347 километре автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай остановили автомобиль «Chevrolet Cobalt», который подходил под описание, указанное в ориентировке.

В ходе проверки было установлено, что 33-летний водитель не имеет соответствующих документов на управление этим транспортным средством и что автомобиль числится в розыске как угнанный в городе Чарске.

«В настоящее время сотрудники полиции Меркенского района ведут сбор материала для передачи коллегам в Абайскую область», - отметили в ведомстве.

Город Чарск находится в Жарминском районе Абайской области. Расстояние между городом Таразом в Жамбылской области и Чарском составляет 1 596 км.