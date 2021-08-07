Жамбылские полицейские стали донорами иммунной плазмы для больных COVID-19

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Добровольцы-доноры из числа полицейских изъявили желание помочь заболевшим COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Жамбылском областном центре крови заместитель начальника департамента полиции региона полковник Темирбек Оразымбетов и сотрудники дознания и следственного управления сдали иммунную плазму для лечения больных COVID-19.

Как известно, переливание плазмы, полученной от переболевших людей - один из эффективных способов лечения любых инфекционных заболеваний. Иммунная плазма зарекомендовала себя как действенное средство для лечения больных тяжелой формой COVID-19.









«За два года с момента вспышки COVID-19 жамбылские полицейские сдают кровь для пополнения базы крови медицинских организаций Жамбылской области, чтобы помочь пациентам с тяжелой формой заболевания. Вместе с коллегами мы сдали все необходимые анализы и стали донорами. В случае возникновения эпидемии мы все должны работать вместе, чтобы не допустить ее распространения», - сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Темирбек Оразымбетов.

Напомним, 16 июня 2020 года Жамбылский областной центр крови начал заготовку плазмы от людей, переболевших коронавирусной инфекцией. По словам директора центра крови Гулама Умарова, в крови людей, вылечившихся от коронавируса, содержатся антитела, которые потенциально могут помочь зараженным пациентам пойти на поправку.

В процессе заболевания происходит активизация иммунных сил организма человека и у него вырабатываются антитела к возбудителям болезни и после выздоровления они остаются в плазме крови. Метод может использоваться для лечения людей тяжело больных коронавирусной инфекцией. При этом у больных вырабатывается пассивный иммунитет, позволяющий выиграть время до полной активации собственной иммунной системы и выработки своих антител. Доноров выбирают по определенным требованиям из числа переболевших и приглашают на сдачу плазмы только через 14 дней после выздоровления. Плазма, полученная аппаратным методом, позволяет получать сразу 2-3 лечебные дозы от одного донора.