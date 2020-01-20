Жамбылские полицейские разъясняют изменения в законодательстве

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об изменениях и дополнениях, внесенных в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы с целью усиления защиты законных интересов и прав казахстанцев, рассказали в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области полковника полиции Темирбека Оразымбетова, согласно последним новеллам в действующем законодательстве, усилена ответственность за совершение изнасилования, похищение людей, за кражи, за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, а также распространение наркотических средств и других преступлений.

«Еще до оглашения своего Послания от 2 сентября 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался за ужесточение отдельных статей уголовного законодательства, - отметил полковник полиции Темирбек Оразымбетов. - Главная цель нововведений - сократить количество подобных преступлений. Последние события, когда совершались преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и изнасилования, вызвали широкий резонанс в обществе и обусловили принятие более жестких законодательных мер».

Так, если раньше санкция по части первой статьи 120 («Изнасилование») предполагала лишение свободы от трех до пяти лет, то теперь - от пяти до восьми лет. Теперь насильник не сможет уйти от ответственности, так как данная категория преступлений переведена в разряд тяжких, исключающих примирение сторон. Усилены и другие части этой статьи. По части второй предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до 12 лет (в старой редакции - от пяти до 10 лет). Часть четвертая предусматривает 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, тогда как ранее ограничивалась сроком от 17 от 20 лет, отметил спикер.

Также усилена ответственность за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, продолжил Темирбек Оразымбетов. Если раньше подобное правонарушение предусматривало лишение водительских прав на два года либо арест на 40 суток, то теперь можно лишиться свободы на срок до одного года, а водительских прав - на 10 лет. Если виновный совершил ДТП со смертельным исходом, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы, и он никогда больше не сможет сесть за руль, то есть лишается водительских прав пожизненно. Согласно старой редакции закона, если уже лишенный водительских прав человек попадался пьяным за рулем, он только лишь лишался пожизненно водительских прав.





Что касается краж, некоторые их виды переведены из средней категории в тяжкую.

«Цель всех изменений законодательства, прежде всего, предупреждение, профилактика и пресечение такого рода правонарушений. Теперь каждый, кто вознамерился совершить кражу чужого имущества, сто раз подумает, прежде чем решиться на преступный шаг. Ведь новый закон предусматривает более жесткое наказание. К примеру, за кражу скота непосредственно из сарая можно получить от двух до семи лет тюрьмы. Более того, статья 188 УК РК («Кража») дополнена отдельной частью, согласно которой за хищение скота предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы», - отметил Темирбек Оразымбетов.

Как пояснили в пресс-службе ДП области, для разъяснения изменений и дополнений в уголовное законодательство, в целях единообразного толкования и применения новых норм на практике департаментом полиции Жамбылской области создана специальная рабочая группа. В ее задачи входят проведение методических занятий с личным составом, тестовая проверка на знание изменений и дополнений в законодательстве, а также разъяснительная работа среди местного населения.