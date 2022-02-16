Жамбылские полицейские рассказывают школьникам о Правилах дорожного движения
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия по безопасности детей на дорогах проходят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории Жамбылской области проходит 10-дневное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность детей на дорогах».
«Сотрудники ювенальной полиции провели серию занятий для учащихся школ по Правилам дорожного движения. От стражей порядка в игровой форме дети получили информацию о соблюдении правил дорожной безопасности. Полицейские ответили на интересовавшие детей вопросы», - пояснили в правоохранительном ведомстве, отметив, что такая работа проводится регулярно.
«В пропаганде знаний по Правилам дорожного движения участвуют как сотрудники патрульной, ювенальной полиции, так и инспекторы местной полицейской службы», - уточнили в ведомстве.⠀⠀⠀⠀⠀⠀
По информации управления местной полицейской службы департамента полиции, с начала года в Жамбылской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых пострадали 19 несовершеннолетних.
Фото иллюстративное: gazeta-n1.ru
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