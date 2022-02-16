+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жамбылские полицейские рассказывают школьникам о Правилах дорожного движения

16 Февраля 2022 07:29
Поделиться:
Жамбылские полицейские рассказывают школьникам о Правилах дорожного движения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия по безопасности детей на дорогах проходят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Около 280 автомашин сопроводили акмолинские полицейские в непогоду
Полицейские обратились к водителям в связи с непогодой в Нур-Султане Как грабили оружейный магазин в Алматы, рассказали мародеры Фейк: Школьникам разрешат видеться с родителями шесть дней в году

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории Жамбылской области проходит 10-дневное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность детей на дорогах».

«Сотрудники ювенальной полиции провели серию занятий для учащихся школ по Правилам дорожного движения. От стражей порядка в игровой форме дети получили информацию о соблюдении правил дорожной безопасности. Полицейские ответили на интересовавшие детей вопросы», - пояснили в правоохранительном ведомстве, отметив, что такая работа проводится регулярно.

«В пропаганде знаний по Правилам дорожного движения участвуют как сотрудники патрульной, ювенальной полиции, так и инспекторы местной полицейской службы», - уточнили в ведомстве.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

По информации управления местной полицейской службы департамента полиции, с начала года в Жамбылской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых пострадали 19 несовершеннолетних.



Фото иллюстративное: gazeta-n1.ru


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Образование   #Безопасность  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Около 280 автомашин сопроводили акмолинские полицейские в непогоду
Полицейские обратились к водителям в связи с непогодой в Нур-Султане
Как грабили оружейный магазин в Алматы, рассказали мародеры
Фейк: Школьникам разрешат видеться с родителями шесть дней в году
Популярное
1 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
2 Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
3 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
4 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
5 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
6 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Читайте также
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Выставка детских работ открылась в карагандинском музее
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив