Жамбылские полицейские раскрыли крупную кражу из сельского магазина электроники

6 Января 2023, 21:54

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крупную кражу «по горячим следам» раскрыли сотрудники Кордайского районного отдела полиции ДП Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию с заявлением о краже обратился 30-летний житель села Кордай, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Мужчина сообщил, что неизвестные лица, взломав дверь магазина электроники, проникли внутрь и украли сотовые телефоны и смарт-часы разных марок. Сумма причинённого ущерба составила 4 миллиона 800 тысяч тенге».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (кража).

Сотрудники Кордайского районного отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали ранее судимого за аналогичное преступление 30-летнего жителя Алматинской области. Вещественные доказательства изъяты. Ведутся поиски второго подозреваемого.

«За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества», - уточнили в правоохранительном ведомстве.