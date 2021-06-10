Жамбылские полицейские раскрыли кражу скота на 9 миллионов тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Не оставлять домашний скот без присмотра призывают сельчан жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в Жамбылский районный отдел полиции обратился 70-летний житель и сообщил о краже скота. По словам потерпевшего, неизвестные увели 15 голов лошадей, которые паслись без присмотра.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов рассказал, что по данному факту была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников управления криминальной полиции ДП области и Жамбылского РОП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, благодаря профессионализму полицейских, трое подозреваемых были установлены и задержаны в Алматинской области.

«Двое мужчин, в возрасте 29 и 28 лет, являются жителями Байзакского района Жамбылской области, 25-летний мужчина - из Жамбылского района. Свою вину они признали. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 9 миллионов тенге. Полицейские нашли лошадей в Алматинской области и уже вернули законному владельцу», - пояснил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Нуржан Калметов.

Напомним, начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов на своей странице в Facebook обращался к сельчанам, призвав их быть бдительными и не оставлять свой скот без присмотра. Он отметил, что департаментом полиции Жамбылской области принимаются меры по противодействию скотокрадству, проводятся профилактическая работа с сельчанами, ОПМ «Кошара», «Скотокрадство». Жанат Сулейменов проинформировал, что с начала этого года в регионе зарегистрировано 39 фактов краж скота, из них раскрыто 28 фактов. Своевременное обращение потерпевшего в полицию помогает раскрыть кражу «по горячим следам».