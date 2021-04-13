Жамбылские полицейские провели лекции памяти Халық Қаһарманы Газиза Байтасова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Серия запланированных на 2021 год мероприятий, посвященных 50-летию со дня рождения Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова, проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в рамках памятных мероприятий, коллеги Газиза Байтасова, служившего командиром первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области, сотрудники батальона патрульной полиции провели в областном центре памятные лекции для студентов колледжа «Білім» и «Таразского политехнического колледжа».

«Главная цель лекций – формирование чувства гордости за своих земляков, воспитание любви к Родине. В ходе лекций обсуждалось, что такое настоящий патриотизм и чувство ответственности за своих товарищей и коллег, всех мирных граждан, ради которых капитан полиции Газиз Байтасов, не раздумывая, отдал свою жизнь», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Полицейские призвали студентов помнить героический поступок патриота своей Родины Газиза Байтасова, погибшего при исполнении служебного долга.

«Жамбылцы всегда будут чтить память Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова, а для сотрудников органов внутренних дел РК он является примером самопожертвования и воинской доблести», - резюмировали стражи порядка.

Напомним, в Таразе 12 ноября 2011 года в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников органов внутренних дел. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов тогда ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга Байтасову Газизу Абдибековичу присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

В рамках мероприятий, посвященных 50-летию со дня рождения Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова, ранее состоялось возложение цветов к возведенному в парке «Женис» памятнику Халық Қаһарманы Газизу Байтасову. Присутствовавший на мероприятии заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров рассказал, что с момента обретения независимости в стране погибли около 800-т сотрудников правоохранительных органов, и этот памятник - дань уважения всем, кто отдал жизни во имя спокойствия граждан.

На днях в Таразе состоялся турнир по волейболу памяти Халық Қаһарманы Газиза Байтасова, о чем сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре Сарыкемер, на Аллее Славы, установлена мемориальная доска. Музей полиции, где собраны личные вещи героя, посещают ветераны, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, студенты вузов и колледжей, гости Жамбылской области, здесь проводят экскурсии для учащихся.