8 Мая 2022 02:05

Жамбылские полицейские получили награды в честь Дня защитника Отечества

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы, состоялось в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 мая – особенный день для всех граждан Казахстана, - отметил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. – Этот праздник укрепляет систему безопасности нашего суверенного государства. В памяти народа навсегда останутся героические поступки сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время, и солдат, с честью исполнивших гражданский долг перед Родиной».

Глава жамбылского гарнизона привел в пример народную поговорку: «Ер - елінің қорғаны». «Мы должны отдать должное героическим поступкам таких людей. Мы знаем, что и представители молодого поколения будут так же верно служить Родине», - подчеркнул он.

Обратившись к ветеранам органов внутренних дел, начальник департамента полиции области констатировал, что приобретенный ими опыт правоохранительной деятельности бесценен и является образцом качественного исполнения служебного долга.

В честь празднования Дня защитника Отечества и 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в департаменте полиции Жамбылской области поздравили сотрудников, отличившихся в работе.

За безупречную службу и добросовестное исполнение служебных обязанностей приказами Министра внутренних дел Республики Казахстан и начальника департамента полиции Жамбылской области 32 полицейских поощрены медалями, почетными грамотами, благодарственными письмами и другими наградами.

В этот же день состоялось награждение призёров конкурса стихотворений среди личного состава - «Защитники Отечества!». Трое сотрудников полиции получили в награду памятные статуэтки, уточнили в пресс-службе ведомства.