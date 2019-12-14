Жамбылские полицейские переходят на усиленный режим несения службы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На усиленный режим несения службы в праздничные дни переходят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«В праздничные дни 28-й годовщины независимости Республики Казахстан с 14 по 18 декабря 2019 года личный состав департамента полиции Жамбылской области переводится на усиленный режим несения службы, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Согласно приказу начальника департамента полиции полковника полиции Армана Оразалиева, в обеспечении общественного порядка будут задействованы сотрудники всех ведомственных подразделений».

Патрульные наряды полиции будут усиленно патрулировать места массового скопления людей и праздничных мероприятий, в том числе увеселительные заведения (кафе, рестораны). Особое внимание в рейдовых мероприятиях будет уделяться дорожной и общественной безопасности, в частности, выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

«Хочется напомнить нашим согражданам, что за нахождение несовершеннолетних детей вне жилища без сопровождения взрослых после 23:00 (после 22:00 часов в увеселительных заведениях) административная ответственность грозит их родителям или законным представителям. Арестом до десяти суток может закончиться и мелкое хулиганство - курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах, выброс мусора, нецензурная брань и тому подобное», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области напомнили также, что административное взыскание грозит нарушителям закона о запрете продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, а также в праздничные и выходные дни в период времени с 21:00 до 12:00 часов (за исключением торговых центров, кафе, ресторанов).