-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:08
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:10
-
вчера 19:00
-
вчера 18:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:41
-
-
-
-
Жамбылские полицейские переходят на усиленный режим несения службы
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На усиленный режим несения службы в праздничные дни переходят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.
«В праздничные дни 28-й годовщины независимости Республики Казахстан с 14 по 18 декабря 2019 года личный состав департамента полиции Жамбылской области переводится на усиленный режим несения службы, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Согласно приказу начальника департамента полиции полковника полиции Армана Оразалиева, в обеспечении общественного порядка будут задействованы сотрудники всех ведомственных подразделений».
Патрульные наряды полиции будут усиленно патрулировать места массового скопления людей и праздничных мероприятий, в том числе увеселительные заведения (кафе, рестораны). Особое внимание в рейдовых мероприятиях будет уделяться дорожной и общественной безопасности, в частности, выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
«Хочется напомнить нашим согражданам, что за нахождение несовершеннолетних детей вне жилища без сопровождения взрослых после 23:00 (после 22:00 часов в увеселительных заведениях) административная ответственность грозит их родителям или законным представителям. Арестом до десяти суток может закончиться и мелкое хулиганство - курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах, выброс мусора, нецензурная брань и тому подобное», - отметили в ведомстве.
В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области напомнили также, что административное взыскание грозит нарушителям закона о запрете продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, а также в праздничные и выходные дни в период времени с 21:00 до 12:00 часов (за исключением торговых центров, кафе, ресторанов).
- О достижениях Независимости в Жамбылской области рассказал Аскар Мырзахметов
- Трое пожарных награждены медалью «Ерлігі үшін»
- Подозреваемый в убийстве мужчина скрывался в горах в Алматинской области
- Наркоторговца с арсеналом оружия задержали в Алматинской области
- В Таразе решают многолетние проблемы
- Геннадий Головкин награжден медалью МВД
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана