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Жамбылские полицейские обнаружили 20 единиц оружия, гранаты и патроны
6 Мая 2022 16:46

Жамбылские полицейские обнаружили 20 единиц оружия, гранаты и патроны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 20 единиц оружия, гранаты и патроны обнаружили жамбылские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники департамента полиции Жамбылской области ежедневно проводят розыскные работы по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории областного центра изъяты 20 единиц оружия, три гранаты, патроны, бронежилеты, шлемы, наколенники и противогазы.

Среди оружия были три автомата Калашникова, два пистолета Макарова, ружье марки «Сайга», гладкоствольные ружья, револьвер, травматические пистолеты, обрезы гладкоствольных ружей, перцовая, газовая и свето-шумовая гранаты, магазины от автомата и пистолетов, 363 патрона различного калибра. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.




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