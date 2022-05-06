6 Мая 2022 16:46

Жамбылские полицейские обнаружили 20 единиц оружия, гранаты и патроны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 20 единиц оружия, гранаты и патроны обнаружили жамбылские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники департамента полиции Жамбылской области ежедневно проводят розыскные работы по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории областного центра изъяты 20 единиц оружия, три гранаты, патроны, бронежилеты, шлемы, наколенники и противогазы.

Среди оружия были три автомата Калашникова, два пистолета Макарова, ружье марки «Сайга», гладкоствольные ружья, револьвер, травматические пистолеты, обрезы гладкоствольных ружей, перцовая, газовая и свето-шумовая гранаты, магазины от автомата и пистолетов, 363 патрона различного калибра. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.







