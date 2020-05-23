Жамбылские полицейские наказали участников видео с «дембелями»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Нарушения Правил дорожного движения группой молодых людей выявила жамбылская полиция через социальные сети, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в социальной сети было выложено видео, на котором водители нарушали Правила дорожного движения на автодорогах города Каратау Таласского района.

«Объектом внимания сотрудников Таласского районного отдела полиции стал быстро несущийся кортеж автомобилей, в которых находились молодые парни, демобилизованные из армии. Отмечая таким своеобразным образом свой знаменательный день демобилизации на дорогах города Каратау, бывшие военнослужащие нарушили Правила дорожного движения и стали угрозой дорожно-транспортному движению», - добавили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Таласского районного отдела полиции определили, что в составе кортежа находились автомашины «Mercedes» и «Volkswagen». Находившиеся за рулем водители привлечены к административной ответственности по статье 615 части 1 Кодекса об административных нарушениях «Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения», а также по статье 593 части 1 КоАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов».

В итоге 19-летний демобилизованный солдат, только что вернувшийся из армии, раскаялся в содеянном и пообещал больше не нарушать общественный порядок и Правила дорожного движения, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



