Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жамбылские полицейские наказали участников видео с «дембелями»

23 Мая 2020 10:25
Поделиться:
Жамбылские полицейские наказали участников видео с «дембелями»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Нарушения Правил дорожного движения группой молодых людей выявила жамбылская полиция через социальные сети, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в социальной сети было выложено видео, на котором водители нарушали Правила дорожного движения на автодорогах города Каратау Таласского района.

«Объектом внимания сотрудников Таласского районного отдела полиции стал быстро несущийся кортеж автомобилей, в которых находились молодые парни, демобилизованные из армии. Отмечая таким своеобразным образом свой знаменательный день демобилизации на дорогах города Каратау, бывшие военнослужащие нарушили Правила дорожного движения и стали угрозой дорожно-транспортному движению», - добавили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Таласского районного отдела полиции определили, что в составе кортежа находились автомашины «Mercedes» и «Volkswagen». Находившиеся за рулем водители привлечены к административной ответственности по статье 615 части 1 Кодекса об административных нарушениях «Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения», а также по статье 593 части 1 КоАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов».

В итоге 19-летний демобилизованный солдат, только что вернувшийся из армии, раскаялся в содеянном и пообещал больше не нарушать общественный порядок и Правила дорожного движения, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Видео, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив