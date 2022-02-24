+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жамбылские полицейские изъяли 137 тонн серной кислоты

24 Февраля 2022 15:07
Поделиться:
Жамбылские полицейские изъяли 137 тонн серной кислоты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Республиканское широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек» проходит на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Землетрясение произошло в 572 км от Алматы
В стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта - Алихан Смаилов Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК Мужчину из горящей квартиры спасли в Алматы

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области за двое суток выявили 22 факта наркоправонарушений.

Зарегистрировано пять уголовных правонарушений.

Один факт касается статьи 297 УК РК « Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере», два факта – по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Еще один факт – по статье 303 части 1 УК РК «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами», один факт – по статье 286 части 1 УК РК «Контрабанда».

Также выявлено шесть уголовных проступков, 11 административных правонарушений.

«Сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактическое мероприятия проверили 30 аптек, две поликлиники, три лечебных учреждения, одно учреждение здравоохранения. Всего изъято из незаконного оборота 9,37 грамма синтетического вещества «Альфа PVP», 65 ампул наркотического средства «Морфин», 137 тонн 224 кг прекурсора «Серная кислота», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Происшествия   #Регионы   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Землетрясение произошло в 572 км от Алматы
В стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта - Алихан Смаилов
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Мужчину из горящей квартиры спасли в Алматы
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
4 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
5 Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
6 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Читайте также
3,3 млн тонн вольфрамовой руды будут производить в Алматинской области
Облегчающую расшифровку рентгена легких программу разработал карагандинский студент
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив