Жамбылские полицейские изъяли 137 тонн серной кислоты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Республиканское широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек» проходит на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области за двое суток выявили 22 факта наркоправонарушений.

Зарегистрировано пять уголовных правонарушений.

Один факт касается статьи 297 УК РК « Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере», два факта – по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Еще один факт – по статье 303 части 1 УК РК «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами», один факт – по статье 286 части 1 УК РК «Контрабанда».

Также выявлено шесть уголовных проступков, 11 административных правонарушений.

«Сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактическое мероприятия проверили 30 аптек, две поликлиники, три лечебных учреждения, одно учреждение здравоохранения. Всего изъято из незаконного оборота 9,37 грамма синтетического вещества «Альфа PVP», 65 ампул наркотического средства «Морфин», 137 тонн 224 кг прекурсора «Серная кислота», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.