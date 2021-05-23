Жамбылские педагоги получили государственные награды

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылских педагогов поздравил с государственными наградами аким области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона встретился с двумя жамбылскими педагогами - обладательницами недавно учрежденной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым государственной награды «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» Мираш Бегильдаевой и Айгуль Калмахановой.

Бердибек Сапарбаев поздравил учительниц с наградой такого высокого уровня, отметив, что они уже вошли в историю как одни из 25 педагогов Казахстана, которые получили ее первыми.

«Ахмет Байтурсынов говорил, что учитель — это душа школы. С этим нельзя не согласиться. Вы взращиваете в детях все самые лучшие человеческие качества, помогаете им познавать мир, направляете их и воспитываете. Именно вы помогаете детям поверить в свои силы, раскрываете их таланты. Благодаря вам наши школьники достигают высот на олимпиадах, конкурсах разных уровней, прославляют регион. Спасибо вам за тот огромный вклад в будущее, который вы вносите ежедневным неустанным трудом», - обратился к педагогам Бердибек Сапарбаев.

Учитель истории областной специализированной школы-интерната для одаренных детей «Дарын», победитель ряда международных и республиканских конкурсов Мираш Бегильдаева и учитель русского языка и литературы школы-гимназии имени Б. Бесбаева Жамбылского района, победитель республиканского конкурса «Лучший педагог-2019» Айгуль Калмаханова признались, что для них было огромной честью получить новую государственную награду.

Отметим, что Айгуль Калмаханова является одной из десяти казахстанских учителей, отобранных на конкурс «Педагог мира»

«Очень приятно, что педагогам сегодня уделяется так много внимания. Мы чувствуем заботу со стороны государства. Получить награду из рук министра образования и науки страны — это очень почетно и при этом очень ответственно. Я работаю в сфере образования уже 37 лет, учителем мечтала быть с детства. Теперь понимаю, что не зря. Спасибо огромное всем за поддержку и доверие, которое я стараюсь оправдывать ежедневно», - сказала Мираш Бегильдаева.

Глава региона в свою очередь отметил, что в настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется повышению качества образования.

«Во все времена, каким бы сложным ни было экономическое положение, государство особенно поддерживает медицину, образование и культуру. Вы и сами знаете, как за последние несколько лет выросли зарплаты педагогов, как много средств выделяется на строительство и капитальный ремонт школ. Материально-техническая база городской и сельской школы сейчас ничем не отличается. Мы стараемся создавать равные условия для получения качественного образования, независимо от того, где находится школа, - в крупном городе или в глубинке», - сказал глава региона.

В завершение встречи Бердибек Сапарбаев вручил педагогам цветы и памятные подарки.