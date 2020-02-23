Жамбылские пчеловоды предлагают добавлять мед в школьное питание

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пчеловодство может стать высокодоходной отраслью производства продовольственной продукции в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на прошедшей в Таразе отчетной встрече с населением главы региона Бердибека Сапарбаева руководитель крестьянского хозяйства «Альфа» Бахром Нуралиев, возглавляющий Ассоциацию пчеловодов Жамбылской области, рассказал о том, какая поддержка сегодня насущно необходима отрасли пчеловодства.

«В прошлом году произведено 562 тонны меда, потребность на одного человека составляет шесть килограммов в год, - сказал Бахром Нуралиев. - Но пчеловоды области могут производить еще больше, если будет поддержка со стороны местных исполнительных органов. Для этого нам необходимо оборудование в лизинг на более длительные сроки до пяти - семи лет».

Помимо этого, председатель Ассоциации пчеловодов Жамбылской области обратился к акиму с просьбой посодействовать решению еще одного вопроса: «Пчеловоды просят добавить мед в рацион питания школ и дошкольных учреждений - это позволит реализовать мед и улучшить иммунитет подрастающего поколения», - сказал Бахрам Нуралиев.

Этот вопрос нашел поддержку со стороны акима области. Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что разведение пчеловодства – это его любимая тема: ведь даже в священной книге целая сура посвящена меду и пчелам. Это говорит о ценности меда, полезного и взрослым, и детям.

В Жамбылской области производят разнообразные сорта «сладкого продукта», многие из которых обладают уникальными целебными свойствами. Таковы сорта меда, собранного в горной местности на альпийских лугах Жуалынского района, с разнотравья Меркенского, Рыскуловского и Кордайского районов, с аспарцета («верблюжья колючка») в пустыне Мойынкум.

В Ассоциацию пчеловодов Жамбылской области входят 226 субъектов. Наращивание объемов медовой продукции, необходимость выхода на новые реальные рынки заставляет жамбылских производителей меда и продуктов пчеловодства объединяться.

Так, в Кордайском районе был создан сельскохозяйственный производственный кооператив «Пчелокомплекс «АраТау», объединивший трех крупных производителей кордайского меда и продуктов пчеловодства. Субъекты пчеловодства понимают, что для выхода на реальный рынок меда, особенно зарубежный, нужны достаточно большие объемы. Однако большинство пчеловодов из-за мелкотоварности пока не могут предложить рынку крупные партии меда. Но если объединить товарные запасы нескольких производителей меда и получить поддержку от государства при приобретении лизингового оборудования, то выход на реальный рынок пчелопродуктов вполне возможен, уверены жамбылские пчеловоды.