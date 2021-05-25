Жамбылские медики возмущены безграмотными видеороликами по вакцинации в соцсетях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Распространившиеся в последнее время в соцсетях многочисленные видеоролики, касающиеся вакцинации, вызвали возмущение жамбылских медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Своим мнением о видеоролике, в котором показывается, как приклеивается магнит на место прививки против коронавируса, поделилась главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Жамбылской области Гульфайра Мирзабекова.

«Меня как специалиста с 35-летним стажем работы эпидемиолога, организатора и проводящего прививочную работу, совместно с медиками наших медицинских учреждений, возмущают подобные безграмотные материалы антивакцинальной пропаганды, активно распространяющиеся в социальных сетях», – сказала спикер.

Врач при этом подробно объяснила, каким образом проводится вакцинация.

«Прежде всего, хочу сказать, что вакцина против коронавирусной инфекции – это прозрачная жидкость без примесей и металлов, находящаяся во флаконе или ампуле. Медицинский работник выполняет весь прививочный процесс в кабинете вакцинации в присутствии самого человека, получившего разрешение врача на прививку и добровольно пожелавшего привиться. В соответствии требованиям санитарных правил прививочная медсестра достает флакон с вакциной из холодильника, снимает пластиковую накладку, обрабатывает резиновую пробку ватой со спиртом, вскрывает упаковку одноразового щприца с иглой, набирает из флакона 0,5 мл жидкой вакцины и вводит внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча. Место укола протирается ватой со спиртом, которая сбрасывается в контейнер для медицинских отходов», – рассказала Гульфайра Мирзабекова.

По словам спикера, вся процедура подготовки и проведения прививки в прививочном кабинете проводится под чутким наблюдением самого человека, пожелавшего вакцинироваться.

«На сегодня сила вакцины – в ее способности не только защитить самого человека, получившего прививку, и людей, окружающих его. Мы должны понять, что в случае с коронавирусной инфекции, передающейся от человека к человеку, нужно привиться очень большому количеству людей, для того чтобы обеспечить защиту населения, уменьшить число тяжёлых случаев и смертей от этой коварной инфекции. Несмотря на, активное ведение антивакцинальной пропаганды среди населения, большинство людей понимает необходимость получения прививки против ковида», – резюмировала главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Жамбылской области Гульфайра Мирзабекова.

По данным облздрава, на сегодня в Жамбылской области более 100 тысяч человек получили прививку против ковида, количество желающих привиться растёт с каждым днем.