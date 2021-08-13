Жамбылские медики спасли пожилую женщину с 76% поражением легких

ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ – Жамбылские медики спасают больных с тяжелыми формами заболевания COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, 65-летняя жительница Жамбылского района в середине июля поступила в инфекционную структуру Жамбылской областной многопрофильной больницы.

«Ее состояние на момент госпитализации в реанимационное отделение оценивалось как крайне тяжелое. Кроме того, у больной были сопутствующие болезни - сахарный диабет, артериальная гипертензия, дыхательная недостаточность I степени, интоксикационный синдром. На третий день развилась дыхательная недостаточность II-III степени, было решено подключить к аппарату искусственного дыхания», - пояснили в ведомстве.

Чтобы спасти жизнь пациентки, врачи проводили непрерывное лечение в течение двух недель. Благодаря своевременному комплексному подходу, состояние больной улучшилось, она пришла в сознание и стала самостоятельно дышать.

«Лето – пора свадеб, «ұят болмасын деп», я четыре дня подряд посещала мероприятия, - рассказала пациентка при выписке из больницы. - На пятый день у меня поднялась температура и появилась слабость. Стали болеть суставы. Вакцину от коронавируса не делала, лечилась на дому. После того, как мое состояние ухудшилось, вызвала скорую помощь. Болезнь обострилась еще больше, и я попала в реанимацию. Мне поставили диагноз - двусторонняя пневмония, воспаление легких 76%. Спасибо врачам - удалось победить опасный вирус. Потом перевели в палату профильного отделения. Я благодарю всех врачей, медсестер, которые спасли меня от смерти. Прежде чем идти на той, десять раз подумайте о последствиях».

По словам медиков, сегодня единственная эффективная защита от COVID-19 - вакцинация. Защитите себя и своих близких - сделайте прививку. Болезнь лучше предотвратить, чем лечить, подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.