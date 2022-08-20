20 Августа 2022 09:04

Жамбылская спортсменка Зульфия Габидуллина призвала водителей соблюдать ПДД

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Паралимпийская чемпионка, победитель проекта «100 новых лиц» Зульфия Габидуллина, рекордсменка, мастер спорта Республики Казахстан международного класса по плаванию обратилась к жамбылским водителям с призывом соблюдать Правила дорожного движения. Безопасность на жамбылских трассах продолжает оставаться серьезной проблемой в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсменка пережила немало трудностей, прежде чем добилась мировой славы. И все эти трудности приключились из-за игнорирования водителем Правил дорожного движения.

В пятилетнем возрасте Зульфия Габидуллина попала под колеса мотоцикла, когда шла по пешеходному переходу на зеленый свет. Водитель мотоцикла был нетрезв. В итоге тяжелые переломы позвоночника, конечностей, травма головы. Ей пришлось проходить длительное лечение и восстановление.

«Из-за халатности водителя я теперь сижу в инвалидной коляске. Многие члены общества инвалидов «Дос-Тараз» получили травмы именно после дорожно-транспортных происшествий. Мои друзья очень активные, многие из них работают. Они сильны духом и смогли справиться с трудностями. Но не всем так повезло. Кто-то спился, кого-то бросила жена. К сожалению, не все могут пережить такие испытания и прийти в себя после страшной аварии. Мы стараемся, конечно, друг друга поддерживать. Но если бы соблюдались Правила дорожного движения, если бы водители более ответственно относились бы к этому, то таких аварий и таких трагедий не было бы», - говорит Зульфия Габидуллина.

Жамбылская спортсменка, которая сама водит автомобиль, призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.

«Будьте бдительными! Не садитесь пьяными за руль! Не гоняйте на дорогах! Давайте не будем коверкать судьбы людей. Пусть все живут счастливо. Я очень хочу, чтобы не было аварий, чтобы все были живы и здоровы. Дорогой водитель, береги свою жизнь – спасешь чужую», - обратилась Зульфия Габидуллина к водителям.

Впервые в истории Казахстана на XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро жамбылская спортсменка Зульфия Габидуллина завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров по плаванию в вольном стиле, не только с мировым, но и с паралимпийским рекордом. Она входит в восьмерку сильнейших пловцов планеты сразу в нескольких мировых рейтингах. Тренируется под руководством своего личного тренера - заслуженного тренера Казахстана Саттара Бейсенбаева, директора Таразского спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщалось ранее, с 19 июля по 18 августа в Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

По информации департамента полиции Жамбылской области, с начала месячника «Безопасная дорога» сотрудники полиции выявили 24 185 нарушений правил дорожного движения. К ответственности привлечено 88 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителей общественного транспорта составлено 154 протокола. За выезд на встречную полосу 22 жителя лишили водительских прав. На штрафстоянку водворено 611 автомобилей.

На республиканской трассе Западная Европа - Западный Китай стражи порядка несут службу в усиленном режиме. Идет круглосуточное патрулирование на закрепленных участках автодорог. Полицейские проводят информационно-разъяснительную работу среди водителей.



