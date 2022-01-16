Жамбылская область перешла в «красную» зону

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В «красной» зоне сейчас находится до сих пор бывший благополучным по эпидситуации СOVID-19 жамбылский регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, по данным мониторинга на 16 января, на территории региона зарегистрировано 22 269 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1 955,8. Зарегистрировано 8 347 случаев пневмонии (показатель на 100 тысяч населения - 733,2).

За прошедшие сутки выявлено 234 случая COVID-19, при этом суточный прирост составляет 1%. Кроме того, выявлено два случая пневмонии с суточным приростом 0,02%. Выздоровели 21 066 жамбылцев.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах региона, включающих 686 коек, получают лечение 259 человек (заполняемость на 38%), в том числе в реанимации – 23 (всего 87 коек, заполняемость на 26%). В карантинные стационары помещено двое (заполняемость 120-ти коек - 2%).

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 января, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская и Павлодарская области. В «желтой» зоне Восточно-Казахстанская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.