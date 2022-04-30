Жамбылская молодежь получит 1,3 млрд тенге на льготные жилищные кредиты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылской молодежи дадут в этом году льготные жилищные кредиты в рамках региональной программы «Аулиеата жастары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблема своего жилья актуальна для молодежи региона. На сегодняшний день более десяти тысяч молодых жамбылцев стоят в очереди на получение земельного участка или жилья.

О том, какие требования выдвигаются к участникам программы «Аулиеата жастары», озвучили на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

Максимальная сумма кредитования в рамках проекта составляет 13 млн тенге сроком на 19 лет. Процентная ставка – 5%, первоначальный взнос – 5%. Принять участие в программе могут граждане РК до 35 лет, в качестве основного участника один из супругов.

Государственные и бюджетные работники не могут принять участие в проекте. В приоритете платежеспособные молодые люди, не относящиеся к категориям других ипотечных программ.

«Региональная программа «Аулиеата жастары», рассчитанная на 2021 – 2025 годы, направлена на развитие государственной молодежной политики, принята решением областного маслихата в октябре 2020 года, - сказал руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа. - Утвержден план мероприятий, состоящий из 11 частей, 94 пунктов. На реализацию комплексного плана на 5 лет предусмотрено 1,3 млрд тенге. В прошлом году проведены работы с целью контроля эффективности реализации программы. Выполнены 80 пунктов из 90, остальные запланированы на долгострочную перспективу».

По словам спикера, анализ показал несколько недочетов реализации программы в городе Таразе и районах области.

«Отраслевые отделы в акиматах не уделили должное внимание своевременному исполнению поручения, - сказал С. Бериккожа. - Даны рекомендации по недочетам, и они устранены. Акимам Сарысуского, Жамбылского, Жуалынского, Рыскуловского, Мойынкумского районов необходимо взять под контроль реализацию программы в районном масштабе».

Запуск проекта по льготному кредитованию молодежи Жамбылской области планируется в июле этого года.

Аким области Нуржан Нуржигитов подчеркнул важность правовой экспертизы некоторых механизмов программы.

«Цель программы хорошая. Проект нужный. Однако стоит пересмотреть некоторые механизмы. Мы должны всесторонне проанализировать и принять правильное решение, чтобы между молодежью и другими желающими принять участие в программе не возникало недопонимания. Необходимо провести информационно-разъяснительную работу», - заявил глава региона и дал конкретные поручения ответственным лицам.

В Жамбылской области проживают более 255 тысяч молодых людей, что составляет порядка 23% от общей численности населения региона. В очереди на жилье стоят 7 140 молодых людей и 10 787 - на земельный участок. В 2021 году 318 человек оформили ипотеку, в 2002 – 395, проинформировали в пресс-службе акима области.

Программа льготного кредитования «Аулиеата жастары» разработана для обеспечения молодежи региона доступным жильем, а также для поддержки молодых семей. Для приобретения жилья в рамках действующих программ предусмотрены различные инструменты ипотечного кредитования граждан («7-20-25», «Баспана-хит», «Әскери Баспана», «Бақытты отбасы», «Шаңырақ» 5-10-20 и другие)».