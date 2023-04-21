Жамбылцы высадили 30 тысяч саженцев и ликвидировали 50 свалок

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Весенние экологические акции и субботники по благоустройству территорий населенных пунктов проводят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области, в марте этого года акимы всех десяти районов области и города Тараза подготовили и утвердили планы мероприятий по весеннему двухмесячнику благоустройства и санитарной очистке территорий.

«В рамках весеннего двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке в нашей области высажено 30 тысяч саженцев, план выполнен на 120,7% - рассказал руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев, - Очищено от мусора и благоустроено 588 916 квадратных метров парков и скверов. Большая работа проведена по очистке ирригационной системы населенных пунктов – очищено свыше 1,1 тысячи км арыков и каналов, вывезено 4,4 тысячи тонн мусора».

В городе Таразе и районах области прошли девять субботников. Организованы проведены экологические акции «Бірге - таза Қазақстан» и «Жүз жылдығын ойлаған халық ағаш егеді», в которых приняли участие свыше 21 тысячи жителей Жамбылской области. Вывезено 482 тонны мусора, высажено 13 095 саженцев деревьев.

«На днях в регионе выявили 84 стихийные свалки, и 53 из них ликвидированы», - отметил Кудайберген Корганбаев.

На недавнем совещании аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов раскритиковал районы, которые не справились с системной работой по благоустройству и санитарной очистке территорий, не избавились от стихийных свалок.

Глава региона не ограничился предупреждением, наложены штрафы. Особое внимание поручено уделить их взысканию, отметили в пресс-службе акима области.

«Не ограничивайтесь лишь установлением проблемы, - сказал Нуржан Нуржигитов. - Предлагайте пути решения, демонстрируйте работу. Местная власть исполняет свои обязательства. Однако жители тоже должны чувствовать ответственность. По сей день из бюджета выделяются внушительные суммы на вывоз мусора из населенных пунктов. Это неправильно. Есть специально утвержденный тариф, в соответствии с которым жители должны производить оплату. Тогда повысится ответственность. Организация и координация работы - задача сельских акимов».