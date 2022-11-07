Жамбылцы стали болеть ОРВИ в три раза чаще

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Значительное количество заболевших гриппом, пневмонией и различными видами вирусных инфекций зафиксировано в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По официальным статистическим данным медицинских учреждений региона, с 1 октября в Жамбылской области зарегистрировано свыше 6 700 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 589 - это больше, чем в прошлом эпидсезоне в 3,4 раза. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано всего 1 920 случаев заболевания ОРВИ.

Больше всего заболевших жамбылцев в городе Таразе - больше пяти тысяч человек, Кордайском и Таласском районах. Меньше всего - в Байзакском, Мойынкумском и Сарысуском районах - число заболевших там не превышает десяти человек.

В управлении здравоохранения акимата Жамбылской области сообщают, что имеющиеся инфекционные койки по области (475) перегружены более чем в два раза. В ведомстве отмечают, что такими болезнями, как грипп и ОРВИ, чаще всего болеют дети. Из-за незрелой иммунной системы детям легко заболеть, но еще легче передать вирус в школе или детском саду.

«Почти 60% заболевших ОРВИ в Жамбылской области - это дети до 14 лет, - сказала руководитель пресс-службы управления здравоохранения Толкын Омирбаева. - Всего за медицинской помощью в лечении вирусных инфекций обратились родители четырех тысяч детей. Количество заболевших детей до одного года и беременных женщин не так много - меньше 600 человек. Но, тем не менее, это число больше, чем в прошлом году в два раза».

Факторами, повлиявшими на быстрое распространение различных инфекций, спикер называет возросшую миграцию казахстанцев как внутри страны, так и за ее пределами. Также увеличилось количество иностранных туристов и мигрантов. В то же время отсутствуют ограничительные меры, какие были из-за коронавирусной инфекции в прошлых годах, люди пренебрегают способами защиты от вирусов, у многих граждан нет прививок против гриппа и пневмококковой инфекции.