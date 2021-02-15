Жамбылцы получили госгранты на общую сумму пять миллиардов тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Бердибек Сапарбаев принял участие в отчетной встрече акима Жамбылского района с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе главы региона, встреча прошла в Школе искусств в райцентре селе Аса. Жамбылский район считается одним из густонаселенных, и проблем здесь действительно немало. Тем не менее, в районе решаются проблемы с водоснабжением, возводятся социально значимые объекты, ремонтируются дороги.

В ходе итоговой отчетной встречи с населением аким района Сакен Арубаев рассказал о реализованных проектах в минувшем году и задачах на 2021 год.

По словам спикера, из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса объем промышленного производства составил всего 18,4 миллиарда тенге, перевыполнение плана незначительное - на 0,5 процента больше, чем в 2019 году. Поступления в бюджет района составили 28,9 миллиарда тенге.

Благодаря реализации программы «Экономика простых вещей» наблюдается устойчивый подъем сельскохозяйственной отрасли. В рамках программы реализовано 23 проекта на сумму 1,8 миллиарда тенге, произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 43,8 миллиарда тенге.

В числе первоочередных задач на этот год - реализация государственных программ. Перед районом стоят задачи по строительству доступного жилья, детских садов, школ, реализация проектов инфраструктурного развития, модернизации ЖКХ, обеспечения безопасности.

Сакен Арубаев ответил и на волнующие сельчан вопросы. Житель села Жасоркен Наурыз Талгатов сетовал на то, что из-за дефицита поливной воды аграрии не могут расширить посевные площади и тратят немалые деньги на орошение земель.

По словам акима района, в этом году проведут полный анализ состояния всех каналов. По объектам, требующим реконструкции, составят проектно-сметную документацию, будут добиваться финансирования.

Наргиза Кулбаева адресовала главе района вопрос о предоставлении участка под индивидуальное жилищное строительство. Сакен Арубаев объяснил, что очередь медленно двигается от того, что разрабатываются проекты застроек, ведется проектирование инженерных сетей. Только после подведения коммуникаций участки передают собственникам.





«Этот вопрос решается. До конца года мы планируем выдать 202 участка жителям села Жасоркен», - пообещал аким района, отметив, что сегодня в очереди на земельные участки под ИЖС состоят 11 тысяч человек. До конца года наделы получат 1 882 семьи. Для обустройства коммуникаций в жилых массивах в семи населенных пунктах планируется выделить 2,2 миллиарда тенге.

Аким области Бердибек Сапарбаев поинтересовался, сколько всего очередников нуждается в жилье.

«В очереди на жилье состоят 1 019 жителей района. В прошлом году по программе «Дорожная карта занятости» возведен пятиэтажный 76-квартирный жилой дом. До конца этого года сдадут в эксплуатацию четыре жилых дома на сумму 2,5 миллиарда тенге», - ответил Сакен Арубаев.

Между тем, жители села Айша-биби просят провести капитальный ремонт местной школы. Асхат Абдыхалыков утверждает, что проблемы учебного заведения, которое было построено много лет назад, не раз обсуждались с педагогами и чиновниками, однако результата до сих пор нет. За все годы работы школы там ни разу не проводился капитальный ремонт.

С просьбой решить вопрос с трехсменным обучением в единственной средней школе, построенной в 1969 году, обратились и жители села Шокай.

Аким района не отрицал, что проблема действительно назрела. И пообещал, что в скором времени вопрос решится. Готовится проектно-сметная документация на строительство школы на 150 мест в селе Шокай. По предварительным расчетам, на ее возведение требуется 850 миллионов тенге. Обещано было провести ремонт и в школе села Айша-биби.

Аким района подчеркнул, что в прошлом году вопрос обеспечения водой положительно решился в пяти селах. Из 42 населенных пунктов в 13 пока нет централизованного водоснабжения. Если в 2019 году обеспеченность питьевой водой составила 45,2 процента, то в 2020 – 69 процентов. Ожидается, что этот показатель будет доведен до 71,4 процента. Следующие на очереди села Бесагаш, Турксиб, Бектобе, Кызылшарык, Каракемер.

В 2021 году будут освещены 12 улиц в восьми населенных пунктах. Для увеличения электрической мощности на трех улицах заменят трансформатор.

За 2020 год отремонтировано 28 внутрипоселковых дорог между 12 селами. По программе «Дорожная карта занятости» отремонтирована 61 улица и одна дорога районного значения. В рамках проекта «Ауыл ел бесігі» привели в порядок восемь улиц в пяти селах. В этом году в планах руководства района охватить средним ремонтом восемь улиц в семи населенных пунктах.

Жители отдаленных сельских округов ежедневно сталкиваются с проблемами доступа к Интернету. Родители тревожатся о качестве обучения детей в онлайн режиме. На это Сакен Арубаев ответил, что ведутся переговоры с компанией «Транстелеком», и недавно завершены работы по обеспечению широкополосным Интернетом жителей самых отдаленных округов района - Тогызтарауского, Ерназарского, Орнекского. Сейчас готовятся заявки по подключению к сети сел Карасу и Капал.

Жители Карасуского сельского округа просят поторопиться с подведением голубого топлива к селу Шайдана. Жители села до сих пор отапливают дома углем.

«Соседние аулы давно подключены к газу. А мы до сих пор ждем, когда до нас дело дойдет», - сетует Еркебулан Курманбеков.

Обеспеченность газом в районе составляет 61,9 процента. Завершены работы по прокладке газопровода в пяти населенных пунктах. Скоро такие же работы будут проведены в 13 селах.

В прошлом году по проекту «Ауыл – ел бесігі» в селе Аса был введен в эксплуатацию спортивный комплекс. В районе действуют 41 мини-футбольная площадка, 21 детская игровая площадка, 16 площадок стрит воркаут. В этом году новые спортобъекты появятся в селах Айша-биби, Гродиково, Пригородное, Жалпак-тобе, Шайкорык, Каракемер.

«Необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций, провести мониторинг и конкретно изучить, с какими проблемами сталкиваются сельхозтоваропроизводители. Во время встречи неоднократно поднимались вопросы выдачи земель, поэтому следует провести разъяснительную работу со всеми крестьянскими хозяйствами. В регионе более 18 тысяч крестьянских хозяйств. Многие из них используют свои земли неэффективно. Кроме того, крестьяне должны иметь доступ к государственным грантам, другим мерам поддержки для развития бизнеса», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким области отметил, что по количеству получателей грантов Жамбылская область заняла лидирующие позиции по итогам прошлого года. Жамбылцы получили гранты на общую сумму пять миллиардов тенге.

Кроме того, акимам сельских округов предстоит провести большую работу по развитию переработки сельхозпродукции. Им, как и акиму района, поручено провести мониторинг перерабатывающих предприятий и сообща решить проблемы сельхозтоваропроизводителей.

«В районе достигнуты положительные результаты во всех отраслях. Сегодня сельчане подняли ряд актуальных проблем, о каждой из них мы знаем. Согласно нашим планам, все они будут решены до конца 2025 года. Для решения социальных вопросов привлекайте спонсоров – выходцев из Жамбылского района. В прошлом году с помощью меценатов было реализовано десятки социальных проектов на общую сумму 412 миллионов тенге», - сказал Бердибек Сапарбаев.













Автор: Галина Скрипник



