Жамбылцы победили в юношеском чемпионате страны по футболу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Юношеский чемпионат по футболу завершился в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 6 по 15 июня 2021 года в Таразе проходил чемпионат РК по футболу среди юношеских сборных команд областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, сообщили в облуправлении спорта Жамбылской области.

В турнире приняли участие сборные команды всех регионов страны, возраст игроков - не старше 2008 года рождения.

В полуфинале чемпионата приняли участие 12 команд. Жамбылцы сыграли со сборной Актюбинской области, и вышли вперед со счетом 0:2.

Основное время финала с соперниками сборной Мангистауской области, завершилось со счетом 1:1, победу принесло пенальти 7:6.

В результате жамбылская юношеская сборная стала победителем чемпионата Республики Казахстан по футболу среди юношей не старше 2008 года рождения.

На втором месте команда Мангистауской области, третьими стали актюбинцы. Победителей и призеров наградил заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

По итогам финального этапа были определены индивидуальные номинации. Лучшим вратарем признан Нурмухамед Мухаматилда (Жамбылская область), лучший защитник – Адият Дексен (Жамбылская область), лучший полузащитник – Аян Казиев (Актюбинская область), лучший нападающий – Ербол Курманахан (Алматинская область), лучший бомбардир – Ануар Узакбай (Мангистауская область), лучший игрок – Ахметали Нурланулы (Алматинская область).