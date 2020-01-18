Жамбылцы могут обращаться к участковым в любое время суток - Арман Оразалиев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В МВД РК 2020 год объявлен Годом участковых инспекторов полиции, поэтому в жамбылском регионе усиливают роль и значимость участковых полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

На своей странице в социальной сети Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев опубликовал личные данные всех участковых инспекторов региона. Жители могут ознакомиться с контактными телефонными номерами, а также с тем, какие участки закреплены за ними.

«Участковые инспекторы полиции играют важнейшую роль в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, - пишет Арман Оразалиев. - Поэтому министром внутренних дел Республики Казахстан Ерланом Тургунбаевым 2020 год объявлен Годом участковых инспекторов полиции. Сегодня мы публикуем список всех участковых инспекторов полиции города Тараза с указанием личных данных, каналов обратной связи и закрепленных за ними административных участков областного центра».

Глава полиции Жамбылской области призвал население проявлять гражданскую позицию и активно участвовать в обеспечении безопасности, обращать внимание на любое нарушение законности.

«Вы можете обращаться к своим участковым со своими проблемами в любое время суток и вправе рассчитывать на оперативную и эффективную помощь и содействие. Между тем есть такие участки, где проживают более пяти тысяч человек, и участковый инспектор просто физически не может познакомиться с каждым местным жителем, узнать состояние дел, испытываемые проблемы и так далее. Поэтому обращаюсь с просьбой самим проявлять инициативу, установить контакт с закрепленным участковым инспектором, быть с ним на постоянной связи, чтобы в случае непредвиденных ситуаций незамедлительно решить с помощью сотрудника полиции вопросы обеспечения безопасности и наведения порядка», - написал полковник полиции Арман Оразалиев в своем сообщении.

При этом начальник департамента полиции Жамбылской области заверил, что при игнорировании обращений от граждан к участковым будут приняты незамедлительные меры.

«В случае сигналов обращайтесь лично ко мне на страницу Facebook. В отношении провинившегося участкового инспектора полиции будут приняты самые строгие меры. Уважаемые жамбылцы, будьте активны и неравнодушны к любым нарушениям законности и правопорядка. В вопросах обеспечения безопасности полиция и гражданское общество должны действовать вместе», - считает полковник полиции Арман Оразалиев.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, Арман Оразалиев ежедневно ведет личный прием граждан, находя в своем графике время. Кроме того, отвечает на обращения от пользователей социальных сетей.

Отметим, что Жамбылская область одной из первых в стране перешла на новую форму работы органов правопорядка - фронт-офисы полиции «Приемная для граждан», которые открылись во всех районах и городах Жамбылской области. Такая форма работы предполагает открытость и доступность для граждан в рамках реализации Дорожной карты по реформированию органов внутренних дел на 2019-2021 годы.