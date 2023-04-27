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Жамбылцы лидируют по онлайн-регистрации транспортных средств

Автор:  
Галина Скрипник
27 Апреля 2023, 14:09
Жамбылцы лидируют по онлайн-регистрации транспортных средств Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин встретился с жамбылцами на инвестфоруме «ZHEIF-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он сообщил об оказании государственных услуг, цифровизации госуправления, развитии IT-сферы в рамках исполнения поручений Главы государства.

В Жамбылской области работают 17 фронт-офисов и центров обслуживания населения, которые играют важную роль в цифровизации государственной деятельности. За минувший год ими оказано более миллиона госуслуг, из которых 60% - онлайн. Так, по онлайн-регистрации транспортных средств жамбылцы занимают первое место по республике.

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«Совместно с Министерством здравоохранения мы разрабатываем масштабный проект. В результате в приложение электронного правительства будет добавлен доступ к функционалу приложения e-densaulyk. В пилотном режиме уже сейчас можно узнать некоторую информацию о своем здоровье в нашем приложении. Совместно с акиматами регионов мы прорабатываем близкий к идеалу механизм взаимодействия граждан с государством посредством ЦОНа. Мы хотим полностью избавиться от такого понятия, как перечень госуслуг, чтобы любые вопросы, за которые ответственны самые разные службы, решались в одном месте», - подчеркнул Багдат Мусин.

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Одним из самых успешных кейсов министр назвал внедрение системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте TulparСard. Также он отметил успехи в деле подключения областных школ к системам видеонаблюдения, что позволило обеспечивать безопасность школьников в автоматическом режиме.

«В 2022 году доля безналичных платежей составила 98%, что позволило увеличить налоговые поступления в 3,5 раза», - отметил Багдат Мусин.


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Жамбылская область   Транспорт   Цифровой Казахстан  
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