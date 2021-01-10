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Жамбылцы активно голосуют на выборах

Автор:  
Галина Скрипник
10 Января 2021, 14:37
Жамбылцы активно голосуют на выборах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Активность избирателей в день выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК наблюдается на всех избирательных участках в районах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов пяти партий: «Nur Otan» – 390 кандидатов, «Ауыл» – 44 кандидата, «Ак жол» – 44 кандидата, «Адал» – 31 кандидат, «Народная партия Казахстана» – 14 кандидатов.

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, всего в регионе сформировано для голосования 492 избирательных участка, которые оснащены всей необходимой оргтехникой, подключены к телефонной связи и Интернету. В работе участковых и территориальных комиссий принимают участие более 3,8 тысячи человек. За процессом голосования наблюдают более 6,5 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных объединений.

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Отмечается, что жители Жамбылской области и сами активно голосуют на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, и призывают граждан не оставаться в стороне и принимать активное участие в выборах.

Избирательные участки начали работу в 7 утра, и уже в первые часы наблюдатели отметили хорошую активность граждан.

В Кордайском районе одним из первых, сделавших свой выбор, стал председатель совета ветеранов сельского округа Масанчи Кордайского района Дыдыр Двумаров. «Сегодня особенный день. Я считаю, что от голоса каждого избирателя зависит политический курс всего государства», - считает он.

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С ним солидарен и житель села Бурыл Байзакского района Умат Башатов. «Это важнейшее событие для любого гражданина, когда закладывается основа будущего. Я твердо уверен, что Казахстан и дальше будет идти по пути реформ, ведущим к развитию», - отмечает сельчанин.

Жители села Каскабулак Таласского района также реализовывают свое конституционное право и принимают активное участие в голосовании. «Правом голоса обладает каждый гражданин страны. Голосуя, мы выбираем путь процветания, межнационального согласия и укрепления стабильности», - говорит житель села Каскабулак Сулхадин Мустафаев.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, во всех избирательных участках строго соблюдаются санитарные нормы.

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