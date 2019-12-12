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Жамбылцев призвали приобретать сертифицированную пиротехническую продукцию

12 Декабря 2019 05:32
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Жамбылцев призвали приобретать сертифицированную пиротехническую продукцию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Правила приобретения, хранения и использования пиротехнических средств разъяснили в Таразе, в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Участниками пресс-конференции стали сотрудники департамента полиции и департамента по ЧС Жамбылской области. Говоря об основных правилах приобретения, хранения и использования пиротехники, спикеры, прежде всего, подчеркнули, что существует запрет продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним лицам.

«Для обеспечения общественной безопасности в новогодние праздники и контроля за соблюдением правил оборота пиротехнических веществ с 17 декабря по 3 января на территории Жамбылской области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», - отметил инспектор группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УАП департамента полиции области Шухратжон Юлдашев.


По словам спикера, полицейские будут проверять рынки и магазины на предмет реализации несертифицированных пиротехнических средств, проводить разъяснительные беседы с продавцами и владельцами рынков по правилам хранения и реализации пиротехнической продукции.

«Исходя из опыта прошлых профилактических мероприятий, хочется отметить, что наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие лицензии на продажу, сертификатов на пиротехнические изделия и реализацию товара в неустановленных местах. В случае несоблюдения правил реализации пиротехники нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 196 КоАП РК в размере 25 МРП (63 125 тенге). Особое внимание уделяется продаже пожароопасных изделий несовершеннолетним, которые чаще всего пользуются ими для развлечения», - отметил инспектор группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия управления административной полиции ДП Жамбылской области Шухратжон Юлдашев.


Для исключения травматизма, особенно среди несовершеннолетних, департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует приобретать сертифицированную пиротехническую продукцию в специально отведенных для ее продажи местах и только при наличии инструкций к ее применению и безопасному обращению, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

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Ключевые слова: Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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